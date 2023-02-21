Суд второй инстанции отклонил жалобу спортивного клуба «Спарта», который продолжал обслуживать клиентов, несмотря на действующие требования и предписание Департамента здоровья.
Эстонский спортивный клуб боролся с коронавирусными ограничениями, но потерпел крах
Спортивный клуб обратился в суд после того, как в 2021 году Департамент здоровья наложил на клуб штраф в размере 2000 евро за игнорирование мер по борьбе с коронавирусом. Несмотря на то, что спортивный клуб заплатил штраф, владельцы продолжали игнорировать требования и обратились в суд, чтобы вернуть свои деньги и отменить судебный запрет.
С чего все началось?
14 октября 2021 года Департамент здоровья вынес предписание «Спарте»: сотрудники клуба должны были проверять своих клиентов на наличие следующих справок: справки о вакцинации, справки о перенесенном заболевании, справки об отрицательном тесте на коронавирус, а также проверять подлинность справок.
В одном из предписаний Департамент здоровья также предупредил о наложении штрафа в размере 2000 евро в случае несоблюдения или ненадлежащего выполнения. 22 октября Департамент здоровья применил ранее упомянутый штраф, так как при проверке соблюдения предписания выяснилось, что спортивный клуб его не соблюдает.
«Спарта» выплатила штраф 28 октября, а на следующий день подала жалобу в административный суд на отмену судебного запрета и возврат штрафа.
Приказом Департамента здоровья от 16 ноября экономическая деятельность «Спарты» в сфере «деятельность спортивных клубов» была запрещена.
Пятничным решением Таллиннский окружной суд отклонил апелляцию спортивного клуба «Спарта» и не изменил предыдущее решение Таллиннского административного суда. Теперь клуб может обжаловать решение окружного суда в Государственном суде.
Окружной суд: штраф был оправданным
Окружной суд отметил, что при принятии своего постановления № 362 правительство учло, что распространение коронавируса увеличилось, и Департамент здоровья прогнозирует его дальнейший рост. В заключении суда также учтено, что функционирование медицинской системы находится под угрозой, и что в больницу поступают в основном непривитые люди, смертность которых выше. Суд также сослался на то, что у непривитых лиц значительно выше вероятность серьезно заболеть, а также легче заразиться и передать вирус, при этом учитывалось, что охват населения вакцинацией низкий.
По мнению окружного суда, при принятии постановления опора на вышеуказанные обстоятельства была оправданной: «Хотя научные данные относительно Covid-19 постоянно обновляются, постановление не делает решения, основанные на прогнозах, незаконными».
По мнению суда, обязанность проверять справки о перенесенном заболевании, о вакцинации или негативном тесте на коронавирус перед допуском к тренировкам нельзя признать чрезмерной.
Также суд считает, что применение к заявителю штрафа также было законным: законных обстоятельств, исключающих штрафные санкции, не было, а размер штрафа был пропорциональным.