Эстонский спортивный клуб боролся с коронавирусными ограничениями, но потерпел крах

Спортивный клуб обратился в суд после того, как в 2021 году Департамент здоровья наложил на клуб штраф в размере 2000 евро за игнорирование мер по борьбе с коронавирусом. Несмотря на то, что спортивный клуб заплатил штраф, владельцы продолжали игнорировать требования и обратились в суд, чтобы вернуть свои деньги и отменить судебный запрет.

С чего все началось?

14 октября 2021 года Департамент здоровья вынес предписание «Спарте»: сотрудники клуба должны были проверять своих клиентов на наличие следующих справок: справки о вакцинации, справки о перенесенном заболевании, справки об отрицательном тесте на коронавирус, а также проверять подлинность справок.

В одном из предписаний Департамент здоровья также предупредил о наложении штрафа в размере 2000 евро в случае несоблюдения или ненадлежащего выполнения. 22 октября Департамент здоровья применил ранее упомянутый штраф, так как при проверке соблюдения предписания выяснилось, что спортивный клуб его не соблюдает.

«Спарта» выплатила штраф 28 октября, а на следующий день подала жалобу в административный суд на отмену судебного запрета и возврат штрафа.

Приказом Департамента здоровья от 16 ноября экономическая деятельность «Спарты» в сфере «деятельность спортивных клубов» была запрещена.