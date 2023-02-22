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Большие дебаты ⟩ Как побороть инфляцию, не провалить реформу и обеспечить безопасность Эстонии?

Сегодня в 19:30
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Как побороть инфляцию, не провалить реформу и обеспечить безопасность Эстонии?
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Rus.Postimees и Канал 7 проведут сегодня, 22 февраля в 19:30 в прямом эфире предвыборные дебаты на русском языке. Сверим позиции партий по трем главным темам: экономике, образованию и гособороне.

В дискуссии примут участие Вадим Белобровцев (Центристская партия), Евгений Криштафович (Партия реформ), Артур Тиганик («Отечество»), Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия), Максим Ильин («Ээсти 200») и Март Каллас (EKRE). 

Фото: Pm

Основные вопросы дебатов: как политики рассчитывают побороть инфляцию, обеспечить Эстонию энергоносителями, и что с налогами? Качественное образование для русскоязычных учеников – что этому мешает, и как быть с языковой реформой? Как гарантировать безопасность Эстонии и соблюдение ее интересов на международной арене, и что мы можем сделать для прекращения российской агрессии в Украине?

Ведущие дебатов – Елена Поверина и Дмитрий Кукушкин.

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