Rus.Postimees и Канал 7 проведут сегодня, 22 февраля в 19:30 в прямом эфире предвыборные дебаты на русском языке. Сверим позиции партий по трем главным темам: экономике, образованию и гособороне.
Большие дебаты ⟩ Как побороть инфляцию, не провалить реформу и обеспечить безопасность Эстонии?
Сегодня в 19:30
Как побороть инфляцию, не провалить реформу и обеспечить безопасность Эстонии?
В дискуссии примут участие Вадим Белобровцев (Центристская партия), Евгений Криштафович (Партия реформ), Артур Тиганик («Отечество»), Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия), Максим Ильин («Ээсти 200») и Март Каллас (EKRE).
Основные вопросы дебатов: как политики рассчитывают побороть инфляцию, обеспечить Эстонию энергоносителями, и что с налогами? Качественное образование для русскоязычных учеников – что этому мешает, и как быть с языковой реформой? Как гарантировать безопасность Эстонии и соблюдение ее интересов на международной арене, и что мы можем сделать для прекращения российской агрессии в Украине?
Ведущие дебатов – Елена Поверина и Дмитрий Кукушкин.
Ключевые слова
- экономика
- центристская партия
- вадим белобровцев
- цены
- переход
- социал-демократы
- партия реформ
- налоги
- новые налоги
- образование
- инфляция
- расходы на оборону
- гособорона
- евгений криштафович
- эдуард одинец
- EKRE
- потребительские цены
- елена поверина
- Максим Ильин
- ээсти 200
- эстоноязычное образование
- Отечество
- Март каллас
- права неграждан
- кукушкин дмитрий
- артур тиганик