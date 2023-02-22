ВИДЕО И БЛОГ ⟩ Дебаты партий: как побороть инфляцию, не провалить реформу и обеспечить безопасность Эстонии?

Основные вопросы дебатов: как политики рассчитывают побороть инфляцию, обеспечить Эстонию энергоносителями, и что с налогами? Качественное образование для русскоязычных учеников – что этому мешает, и как быть с языковой реформой? Как гарантировать безопасность Эстонии и соблюдение ее интересов на международной арене, и что мы можем сделать для прекращения российской агрессии в Украине?