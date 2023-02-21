Зеленые амбиции Таллинна могут положить конец летним мероприятиям под открытым небом

В прошлом году Таллиннское городского собрание приняло в первом чтении новые предписания по обращению с отходами, согласно которым на всех публичных мероприятиях в Таллинне разрешается подавать еду и напитки только в многоразовых контейнерах и использовать только многоразовые столовые приборы. Ожидается, что законопроект будет одобрен весной и вступит в силу с первого июня.