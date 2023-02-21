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Зеленые амбиции Таллинна могут положить конец летним мероприятиям под открытым небом

Мерике Леэс
, журналист
Зеленые амбиции Таллинна могут положить конец летним мероприятиям под открытым небом
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Заведения питания, которые могут подавать свои блюда в бумаге, смогут избежать использования залоговой посуды.
Заведения питания, которые могут подавать свои блюда в бумаге, смогут избежать использования залоговой посуды. Фото: Joakim Klementi

Таллинн, ставший зеленой столицей, предпринимает все более амбициозные шаги, в результате чего уже этим летом на мероприятиях под открытым небом может стать обязательным использовать многоразовую посуду с дорогим залогом, или это вовсе приведет к отмене некоторых мероприятий.

В прошлом году Таллиннское городского собрание приняло в первом чтении новые предписания по обращению с отходами, согласно которым на всех публичных мероприятиях в Таллинне разрешается подавать еду и напитки только в многоразовых контейнерах и использовать только многоразовые столовые приборы. Ожидается, что законопроект будет одобрен весной и вступит в силу с первого июня.

Сразу после этой даты, с третьего по четвертое июня, должно пройти первое крупное мероприятие лета, Suur Tallinna Toitutänav (фестиваль уличной еды) на Певческом поле, в ходе которого потребуется очень много посуды.

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