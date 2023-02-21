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Ассоциация легкой атлетики подстрекала несовершеннолетнюю Кармен Бруус к употреблению алкоголя

Прийт Пуллеритс
Ассоциация легкой атлетики подстрекала несовершеннолетнюю Кармен Бруус к употреблению алкоголя
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Кармен Бруус.
Кармен Бруус. Фото: Mihkel Maripuu

Во время летнего чемпионата мира по легкой атлетике в США руководители Эстонской ассоциации легкой атлетики несколько раз подстрекали 17-летнюю Кармен Бруус к употреблению алкоголя, что наказуемо как в Эстонии, так и в штате Орегон, где произошел инцидент.

У Postimees есть два письменных объяснения от Бруус и ее тренера Мехиса Виру по поводу праздничного мероприятия, которое состоялось в ресторане отеля «Гордон», городе Юджин, где проходили соревнования. Кроме того, Бруус передала описание произошедшего за столом в дисциплинарную комиссию ассоциации легкой атлетики, которая расследовала отношения тренера Мехиса Виру с Бруус и другими спортсменками и наложила на Виру бессрочный запрет на работу в сфере легкой атлетики.

В объяснении, переданном Postimees, написано: на вопрос о том, кто что пьет на ужине, Бруус ответила, что пьет воду. На это, согласно объяснению, президент Эстонского легкоатлетического союза Эрих Тейгамяги, генеральный секретарь ассоциации легкой атлетики Сирье Липпе и руководитель отдела спортивных достижений Кристель Берендсен сказали, что следует заказать итальянское игристое вино или просекко. Бруус еще раз сказала, чтобы ей заказали воду.

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