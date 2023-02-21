Ассоциация легкой атлетики подстрекала несовершеннолетнюю Кармен Бруус к употреблению алкоголя

У Postimees есть два письменных объяснения от Бруус и ее тренера Мехиса Виру по поводу праздничного мероприятия, которое состоялось в ресторане отеля «Гордон», городе Юджин, где проходили соревнования. Кроме того, Бруус передала описание произошедшего за столом в дисциплинарную комиссию ассоциации легкой атлетики, которая расследовала отношения тренера Мехиса Виру с Бруус и другими спортсменками и наложила на Виру бессрочный запрет на работу в сфере легкой атлетики.