Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 21 февраля: прямое включение из Варшавы, спасателям вручили награды, «обнимательные» вечеринки и традиции эстонской Масленицы
Сегодня в выпуске:
- Президент США Джо Байден после визита в Киев отправился в Польшу, где сегодня произнесет речь и завтра встретится с лидерами государств восточного фланга НАТО. Прямое включение из Варшавы нашего специального корреспондента.
- Сообщения по Эстонии: где можно получить информацию о выборах, полиция просит помощи в сборе сведений о загадочном происшествии и в Пыльтсамаа медведь вышел из спячки
- Сегодня сотрудникам спасательного департамента и его партнерам были вручены почётные знаки отличия. Наш репортаж из Йыхви, где проходила церемония награждения.
- Объятия и тактильный контакт полезны для здоровья – так утверждают организаторы специальных вечеринок, участники которых делятся своим теплом и учатся взаимодействовать друг с другом на близком расстоянии. Наша корреспондент выясняла, как это работает.
- С миру по нитке: о чем заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию, новые подземные толчки в Турции и почему пересыхают каналы в Венеции
- Сегодня отмечается вастлапяэв или эстонская масленица. Наша съемочная группа отправилась в Музей под открытым небом в Таллинне, чтобы ознакомиться с традициями этого древнего праздника и рассказать о них нашим зрителям.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 21 февраля.