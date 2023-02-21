«Новости в 7» за 21 февраля: прямое включение из Варшавы, спасателям вручили награды, «обнимательные» вечеринки и традиции эстонской Масленицы

Сегодня в выпуске:

- Президент США Джо Байден после визита в Киев отправился в Польшу, где сегодня произнесет речь и завтра встретится с лидерами государств восточного фланга НАТО. Прямое включение из Варшавы нашего специального корреспондента.

- Сообщения по Эстонии: где можно получить информацию о выборах, полиция просит помощи в сборе сведений о загадочном происшествии и в Пыльтсамаа медведь вышел из спячки

- Сегодня сотрудникам спасательного департамента и его партнерам были вручены почётные знаки отличия. Наш репортаж из Йыхви, где проходила церемония награждения.

- Объятия и тактильный контакт полезны для здоровья – так утверждают организаторы специальных вечеринок, участники которых делятся своим теплом и учатся взаимодействовать друг с другом на близком расстоянии. Наша корреспондент выясняла, как это работает.

- С миру по нитке: о чем заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию, новые подземные толчки в Турции и почему пересыхают каналы в Венеции

- Сегодня отмечается вастлапяэв или эстонская масленица. Наша съемочная группа отправилась в Музей под открытым небом в Таллинне, чтобы ознакомиться с традициями этого древнего праздника и рассказать о них нашим зрителям.