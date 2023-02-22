НА КУХНЕ ⟩ Где угроза независимости Эстонии - внутри страны или за ее пределами?

Юри Адамс - активный участник эстонского сопротивления, деятель свободной нелегальной прессы в период советской оккупации. На закате режима - один из основателей Партии независимости, после восстановления республики - депутат VII, VIII, IX и XIII составов Рийгикогу.

В студии Rus.Postimees Юри Адамс даст оценку сегодняшней ситуации в сфере зашиты национальных интересов Эстонии. Будут затронуты такие проблемы, как истинный или мнимый конфликт между дигитализацией общества и соблюдением прав человека, риски потери суверенитета вследствие обязательств перед международными партнерами, а также неожиданные реликты советского наследия в современном политическом и общественном устройстве.