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НА КУХНЕ ⟩ Где угроза независимости Эстонии - внутри страны или за ее пределами?

Передача Rus.Postimees
Денис Антонов
, корреспондент-редактор
Где угроза независимости Эстонии - внутри страны или за ее пределами?
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Сегодня в 15.00. в передаче Rus.Postimees «На кухне» - политик и общественный деятель, экс-министр юстиции и основной автор проекта современной Конституции Эстонии Юри Адамс. В преддверии 105-й годовщины независимости мы попытаемся определить, где искать основные вызовы эстонской государственности – внутри страны или за ее пределами.   

Юри Адамс - активный участник эстонского сопротивления, деятель свободной нелегальной прессы в период советской оккупации. На закате режима - один из основателей Партии независимости, после восстановления республики - депутат VII, VIII, IX и XIII составов Рийгикогу.

В студии Rus.Postimees Юри Адамс даст оценку сегодняшней ситуации в сфере зашиты национальных интересов Эстонии. Будут затронуты такие проблемы, как истинный или мнимый конфликт между дигитализацией общества и соблюдением прав человека, риски потери суверенитета вследствие обязательств перед международными партнерами, а также неожиданные реликты советского наследия в современном политическом и общественном устройстве. 

Об этом и многом другом - в предпраздничном выпуске «На кухне» с участием Юри Адамса.

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