Сегодня в 15.00. в передаче Rus.Postimees «На кухне» - политик и общественный деятель, экс-министр юстиции и основной автор проекта современной Конституции Эстонии Юри Адамс. В преддверии 105-й годовщины независимости мы попытаемся определить, где искать основные вызовы эстонской государственности – внутри страны или за ее пределами.
НА КУХНЕ ⟩ Где угроза независимости Эстонии - внутри страны или за ее пределами?
Юри Адамс - активный участник эстонского сопротивления, деятель свободной нелегальной прессы в период советской оккупации. На закате режима - один из основателей Партии независимости, после восстановления республики - депутат VII, VIII, IX и XIII составов Рийгикогу.
В студии Rus.Postimees Юри Адамс даст оценку сегодняшней ситуации в сфере зашиты национальных интересов Эстонии. Будут затронуты такие проблемы, как истинный или мнимый конфликт между дигитализацией общества и соблюдением прав человека, риски потери суверенитета вследствие обязательств перед международными партнерами, а также неожиданные реликты советского наследия в современном политическом и общественном устройстве.
Об этом и многом другом - в предпраздничном выпуске «На кухне» с участием Юри Адамса.