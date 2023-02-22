Юри Адамс, политик и общественный деятель, экс-министр юстиции и основной автор проекта современной Конституции Эстонии дает оценку сегодняшней ситуации в сфере защиты национальных интересов Эстонии. В преддверии 105-й годовщины независимости гость передачи «На кухне» рассказывает журналисту Денису Антонову о том, где искать основные вызовы эстонской государственности и какие главы Конституции необходимо срочно переделать.
Отец конституции Эстонии Юри Адамс о самом серьезном страхе эстонцев и истоках коррупции
Юри Адамс - активный участник эстонского сопротивления, деятель свободной нелегальной прессы в период советской оккупации, на закате режима - один из основателей Партии независимости. В студии Адамс затронул такие проблемы, как истинный или мнимый конфликт между дигитализацией общества и соблюдением прав человека, риски потери суверенитета вследствие обязательств перед международными партнерами, неожиданные реликты советского наследия в современном политическом и общественном устройстве. Об этом и многом другом в предпраздничном выпуске «На кухне» в студии Rus.Postimees.
- Какие советские рудименты, представляющие опасность для нашего общества, мы не смогли искоренить за эти 30 лет и какие новые вызовы стоят перед нами сегодня?
- Из последствий советской власти я бы выбрал три основных. Во-первых: были три города, в которых не жили эстонцы. Два из них были закрытыми - Палдиски, где находилась база подводных лодок и Силламяэ, где обогащался уран для первых советских атомных бомб.
Третий - Нарва, которую полностью разбомбили и построили по-новому, но нарвитянам, жившим там до Второй Мировой войны, не разрешили туда вернуться. Сейчас эти города открыли, в них можно посещать школы на эстонском языке, но общество там не эстонизировано. Это проблема остается на десятки и десятки лет.
Вторая проблема пятидесяти советских лет - это коррупция. СССР был, наверное, мировым чемпионом по коррупции, и это явление перешло в нашу современную жизнь. Оно проникло в общество, в политику... Конечно, в меньшей степени, но коррупция присутствует.
И третье: наш эстонский народ в течение этих десятилетий советского времени продолжал заниматься национальной культурной деятельностью, которая не одобрялась советской властью. В те годы люди всё записывали, но существовали эти записи всего в четырех или пяти экземплярах. Они прятались в семьях или передавались в музеи с надеждой сохранить их. В основном это были биографические воспоминания. Но они так и осталось в архивах до сих пор, а это наше наследие.
- А какие внешние вызовы сегодня стоят перед нашей государственностью, перед нашей Конституцией?
- Если вы хотите понять что творится в душе эстонцев, то надо понять, что у эстонцев один большой и серьезный страх – остаться в своей стране в меньшинстве. Это то, что случилось во время советской власти, и этот страх живет до сих пор. Последняя вспышка этого страха в Эстонии наблюдается в предвыборной компании, в которой эта тема безопасности стала одной из главных. Некоторые думали 30 лет назад, что неэстонское население исчезнет.
Давали возможность уехать, доплачивали тем, кто был готов уехать, но большинство осталось. А теперь прибывают десятки тысяч военных украинских беженцев, но мы видим, что одни - украинские беженцы, а насчет других мы не уверены, что они украинцы.
- Цифровизация общества диктует нам правила поведения. Не кажется ли вам, что электронное государство по некоторым вопросам противоречит правам человека и гражданским правам, записанным в Конституции Эстонии?
- В истории всегда существовала местная власть. Ее не было только в древнегреческих полисах, которые были так малы и так близко расположены к столице, что можно было сходить пешком туда и обратно. Когда государство стало побольше, то свою власть условный верховный правитель делегировал представляющему его на месте.
Так вот сейчас в этом представительстве центральной власти нет необходимости. Цифровое общество позволяет полностью избавится от административной структуры местного самоуправления и перенести процесс решения в единое центральное министерство. Опыт показывает, что центральное министерство задачами, которые решаются на местном уровне, справляется лучше, эффективнее и с меньшими затратами.
Другое дело, что мое поколение пожилых людей не успевает за обновляющимся техническим уровнем жизни. Я не могу всего запомнить, уследить за всем, воздействовать на что-то. Получается, что мои ровесники в силу возраста и менталитета, оказываются во втором эшелоне общества. Нашего мнения не спрашивают. И это влияет на политику, на общество, и я за такие вещи голосовать не буду.
- Независимость Эстонии гарантирована Конституцией Эстонии. Но мы были свидетелями, когда на референдуме в 2003 году был принят Закон о вхождении в ЕС и 111 статья Конституции Эстонии об исключительной роли в эмиссии денежных средств Банка Эстонии была приостановлена. Значит ли это, что Конституция – политически и юридически живой документ?
- Этот вопрос надо разделить на две части. Мне очень не нравится слово «суверенитет». Это старинное слово, которое придумали французы. В то время самым популярным было государственное устройство в виде абсолютной монархии. При появлении таких форм, когда можно практически установить управление обществом, мы смогли управлять процессами через референдум.
И мы его проводили для того, чтобы выяснить, надо ли нам вступать в ЕС. Русскоязычным будет полезно услышать, что слово «суверенитет» часто употреблялось при обозначении сепаратистских настроений или процессов по самоопределению среди республик и автономий в СССР. Но этот термин таких значений не содержит.
Но в нашей Конституции есть несколько серьезных проблем о которых открыто не говорят. Конституцию писали тридцать лет назад, и тогда казалось, что это лучшее, что может быть. Но оказалось, что в некоторых областях государственной жизни все придуманное либо было сомнительным уже тогда, либо сейчас стало неактуальным.
Существуют две главы, которые не работают. Одна – это государственная безопасность, вторая – финансы и бюджет. Скажем так: в 1937 году такие статьи были своевременными, сейчас - нет. Их надо полностью менять, но никто этим не желает заниматься.
Есть проблема со статьей о судебной власти. Дело в том, что за последние сто лет большое количество людей переехало из сельской местности в Таллинн. Многое изменялось и в образе жизни, но это не отображено в статье.
- Где нам искать основную опасность для Эстонии? Вне ее границ или внутри нее мы сами для себя представляем опасность? Чего боятся и откуда ждать беды?
- Надо бояться российской военной угрозы. Это первое. Второе, надо бояться нашей внутренней неорганизованности и слабости.
Полная версия передачи «На кухне» - в видео.