Отец конституции Эстонии Юри Адамс о самом серьезном страхе эстонцев и истоках коррупции

- В истории всегда существовала местная власть. Ее не было только в древнегреческих полисах, которые были так малы и так близко расположены к столице, что можно было сходить пешком туда и обратно. Когда государство стало побольше, то свою власть условный верховный правитель делегировал представляющему его на месте.

Так вот сейчас в этом представительстве центральной власти нет необходимости. Цифровое общество позволяет полностью избавится от административной структуры местного самоуправления и перенести процесс решения в единое центральное министерство. Опыт показывает, что центральное министерство задачами, которые решаются на местном уровне, справляется лучше, эффективнее и с меньшими затратами.

Другое дело, что мое поколение пожилых людей не успевает за обновляющимся техническим уровнем жизни. Я не могу всего запомнить, уследить за всем, воздействовать на что-то. Получается, что мои ровесники в силу возраста и менталитета, оказываются во втором эшелоне общества. Нашего мнения не спрашивают. И это влияет на политику, на общество, и я за такие вещи голосовать не буду.

Юри Адамс убежден, что у цифрового общества в представительстве центральной власти в регионах нет необходимости. Фото: Pm

- Независимость Эстонии гарантирована Конституцией Эстонии. Но мы были свидетелями, когда на референдуме в 2003 году был принят Закон о вхождении в ЕС и 111 статья Конституции Эстонии об исключительной роли в эмиссии денежных средств Банка Эстонии была приостановлена. Значит ли это, что Конституция – политически и юридически живой документ?