В Харьюском уездном суде начался процесс над заслуженным дипломатом Клайдом Куллем, который попал под суд за 30 ресторанных счетов на общую сумму 7500 евро за период, когда он был заместителем посла Эстонии при ЕС в Брюсселе и послом во Франции.
Эстонского дипломата обвиняют в мошенничестве и присвоении государственного имущества
Прокуратура обвиняет Кулля на основании двух статей пенитенциарного кодекса. Одна из них касается присвоения имущества должностным лицом, а вторая мошенничества в крупном размере.
В 2022 году МИД прекратил трудовые отношения с Куллем, поскольку полиция безопасности (КаПо) не продлила ему разрешение на доступ к государственной тайне. В июле 2022 года Таллиннский административный суд за закрытыми дверями решил, что решение полиции безопасности было закономерным и правильным.
«Я проработал в дипломатической службе Эстонии 30 лет, и до весны 2021 года мне восемь раз продлевали доступ к гостайне как минимум на уровне "секретно"», - сказал Кулль BNS в июле прошлого года.
«У меня забрали множество бумаг. Но выяснилось, что это не гостайна, и на данный момент речь идет всего о нескольких бумагах. Я якобы неправильно их хранил. Кроме того, документы, которые нашли у меня дома, не являются гостайной. Они хранились для моего архива и на этом я стою», - пояснил Кулль тогда.