Эстонского дипломата обвиняют в мошенничестве и присвоении государственного имущества

Прокуратура обвиняет Кулля на основании двух статей пенитенциарного кодекса. Одна из них касается присвоения имущества должностным лицом, а вторая мошенничества в крупном размере.

В 2022 году МИД прекратил трудовые отношения с Куллем, поскольку полиция безопасности (КаПо) не продлила ему разрешение на доступ к государственной тайне. В июле 2022 года Таллиннский административный суд за закрытыми дверями решил, что решение полиции безопасности было закономерным и правильным.

«Я проработал в дипломатической службе Эстонии 30 лет, и до весны 2021 года мне восемь раз продлевали доступ к гостайне как минимум на уровне "секретно"», - сказал Кулль BNS в июле прошлого года.