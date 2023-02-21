Сегодня Владимир Путин сообщил о приостановке действия договора об СНВ. Только что российский МИД выпустил комментарий, в котором содержатся несколько важных уточнений, сообщает русская служба Би-би-си.
МИД России: решение о приостановке участия в Договоре об СНВ «может быть обратимо»
МИД России: решение о приостановке участия в Договоре об СНВ «может быть обратимо»
- «Решение о приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо. Для этого в Вашингтоне должны [...] предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования Договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его жизнеспособности».
- «Россия намерена придерживаться ответственного подхода и продолжит в пределах жизненного цикла Договора неукоснительно соблюдать предусмотренные им количественные ограничения на СНВ. Кроме того, российская сторона будет и далее участвовать в обмене с американской стороной уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ на основе соответствующего соглашения между СССР и США 1988 г».
- «Также призываем США воздержаться от шагов, которые могли бы помешать возобновлению действия ДСНВ в случае вызревания необходимых для этого условий».
При этом российский МИД обвиняет в нарушении договора США.