Во время визита в Варшаву президент США пообещал оказывать дальнейшую поддержку Украине и заявил, что Россия никогда не одержит над ней победу.
«Запад не замышляет нападение на Россию»: что сказал Байден в Варшаве?
Запад не замышляет нападение на Россию, а хочет жить в мире, заявил президент США Джо Байден во вторник, 21 февраля, находясь в Варшаве, куда он прибыл после необъявленного посещения Киева накануне.
«США и европейские страны не хотят уничтожить Россию, мы не планируем нападать или захватывать Россию, как заявил Путин, мы хотим жить в мире. А миллионы россиян хотят жить в мире с соседями. Эта война никогда не была необходимостью, это трагедия», - указал американский президент.
По его словам, «каждый новый день войны - это выбор Путина», так как он может остановить ее в любой момент «одним словом». В то же время Украина прекратить защищаться не может, поэтому страны Запада будут поддерживать ее поставками вооружения, подчеркнул глава Белого дома.
Таким образом Байден отозвался на слова президента России Владимира Путина, который ранее в тот же день, выступая перед Федеральным собранием, обвинил Запад в развязывании войны в Украине и объявил, что РФ в одностороннем порядке приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Комментируя эти заявления российского президента, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул позже: «Никто не нападал на Россию. Есть некая абсурдность в представлении о том, что Россия находится под какой-то военной угрозой со стороны Украины или кого-либо еще».
Байден: «Путин недооценил Украину»
Говоря о своих впечатлениях от визита в Киев в преддверии годовщины со дня российского военного вторжения в Украину, состоявшегося 24 февраля 2022 года, Джо Байден отметил, что украинская столица по-прежнему «сильна», а Путин недооценил Украину.
«Год назад весь мир опасался, что Киев вот-вот падет. Я только что прилетел из Киева. И готов сказать, что Киев стоит, гордо и непоколебимо. И самое главное, что Киев по-прежнему свободен», - заявил он.
«Украина никогда не будет побеждена Россией. Никогда», - добавил глава американского государства. При этом он пообещал дальнейшую помощь подвергшейся российскому нападению стране: «Наша поддержка Украине останется непоколебимой».
В то же время Байден пообещал, что на следующей неделе США и их партнеры объявят о новых санкциях в отношении России.