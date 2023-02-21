«Запад не замышляет нападение на Россию»: что сказал Байден в Варшаве?

Запад не замышляет нападение на Россию, а хочет жить в мире, заявил президент США Джо Байден во вторник, 21 февраля, находясь в Варшаве, куда он прибыл после необъявленного посещения Киева накануне.

«США и европейские страны не хотят уничтожить Россию, мы не планируем нападать или захватывать Россию, как заявил Путин, мы хотим жить в мире. А миллионы россиян хотят жить в мире с соседями. Эта война никогда не была необходимостью, это трагедия», - указал американский президент.

По его словам, «каждый новый день войны - это выбор Путина», так как он может остановить ее в любой момент «одним словом». В то же время Украина прекратить защищаться не может, поэтому страны Запада будут поддерживать ее поставками вооружения, подчеркнул глава Белого дома.

Таким образом Байден отозвался на слова президента России Владимира Путина, который ранее в тот же день, выступая перед Федеральным собранием, обвинил Запад в развязывании войны в Украине и объявил, что РФ в одностороннем порядке приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Комментируя эти заявления российского президента, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул позже: «Никто не нападал на Россию. Есть некая абсурдность в представлении о том, что Россия находится под какой-то военной угрозой со стороны Украины или кого-либо еще».