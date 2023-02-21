Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии вырастет в среду по сравнению со вторником на 22,7 процента до 141,07 евро за мегаватт-час.
Средняя биржевая цена электроэнергии вырастет в среду на 22,7 процента
Средняя биржевая цена электроэнергии вырастет в среду на 22,7 процента
Самой высокой - 176,34 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в среду утром с 9 до 10 часов, а самой низкой будет с полуночи до 1 часу - 40,04 евро за мегаватт-час.
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