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Средняя биржевая цена электроэнергии вырастет в среду на 22,7 процента

BNS
Средняя биржевая цена электроэнергии вырастет в среду на 22,7 процента
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Биржевая цена электроэнергии. Иллюстративное фото.
Биржевая цена электроэнергии. Иллюстративное фото. Фото: Konstantin Sednev

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии вырастет в среду по сравнению со вторником на 22,7 процента до 141,07 евро за мегаватт-час.

Самой высокой - 176,34 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в среду утром с 9 до 10 часов, а самой низкой будет с полуночи до 1 часу - 40,04 евро за мегаватт-час.

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