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Расскажите бабушкам и дедушкам: управа района Ласнамяэ возобновляет кинопоказы для пожилых людей

rus.postimees.ee
Расскажите бабушкам и дедушкам: управа района Ласнамяэ возобновляет кинопоказы для пожилых людей
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Кинозал. Иллюстративное фото.
Кинозал. Иллюстративное фото. Фото: Тийт Мытус

В феврале, марте и апреле в центре культуры «Линдакиви» пройдут бесплатные киносеансы для пожилых людей.

«В центре культуры "Линдакиви" установлена новая техника для кинопоказов - это означает, что мы возобновляем киносеансы для пожилых людей. Я очень рада этому, так как знаю, что наши жители очень ждали этой возможности. Первые киносеансы пройдут уже в конце февраля», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Бесплатный вход гарантирован при наличии билета, который можно получить за две недели до каждого кинопоказа в центре культуры «Линдакиви» (ул. Я.Коорти, 22).

График киносеансов:

• 28.02.23 в 11:00 «Герои» (2017, комедия, боевик, 1 час 30 минут) на эстонском языке с русскими субтитрами

• 14.03.23 в 11:00 «Спенсер» (2021, драма, мелодрама, биография, 1 час 57 минут), на английском языке с русскими и эстонскими субтитрами

• 28.03.23 в 11:00 «Операция "Мясной фарш"» (2021, драма, военный фильм, 2 часа 8 минут) на английском языке с русскими и эстонскими субтитрами

• 11.04.23 в 11:00 «Невыносимая тяжесть огромного таланта» (2022, комедия, 1 час 42 минуты) на английском языке с русскими и эстонскими субтитрами

• 25.04.23 в 11:00 «Хороший дом» (2021, комедия, драма, 1 час 42 минуты), на английском языке с русскими и эстонскими субтитрами

На киносеансы рекомендуется приходить за 15 минут до начала фильма. В целях обеспечения безопасности посетителей управа просит посещать мероприятия только здоровыми, а в случае появления симптомов заболевания - остаться дома.

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