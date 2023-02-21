Расскажите бабушкам и дедушкам: управа района Ласнамяэ возобновляет кинопоказы для пожилых людей

«В центре культуры "Линдакиви" установлена новая техника для кинопоказов - это означает, что мы возобновляем киносеансы для пожилых людей. Я очень рада этому, так как знаю, что наши жители очень ждали этой возможности. Первые киносеансы пройдут уже в конце февраля», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Бесплатный вход гарантирован при наличии билета, который можно получить за две недели до каждого кинопоказа в центре культуры «Линдакиви» (ул. Я.Коорти, 22).

График киносеансов: • 28.02.23 в 11:00 «Герои» (2017, комедия, боевик, 1 час 30 минут) на эстонском языке с русскими субтитрами • 14.03.23 в 11:00 «Спенсер» (2021, драма, мелодрама, биография, 1 час 57 минут), на английском языке с русскими и эстонскими субтитрами • 28.03.23 в 11:00 «Операция "Мясной фарш"» (2021, драма, военный фильм, 2 часа 8 минут) на английском языке с русскими и эстонскими субтитрами • 11.04.23 в 11:00 «Невыносимая тяжесть огромного таланта» (2022, комедия, 1 час 42 минуты) на английском языке с русскими и эстонскими субтитрами • 25.04.23 в 11:00 «Хороший дом» (2021, комедия, драма, 1 час 42 минуты), на английском языке с русскими и эстонскими субтитрами