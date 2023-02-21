Недавнее исследование жизни украинских военных беженцев в Эстонии показывает, что те, кто бежал сюда от войны, больше не зависят от компенсаций. Большинство беженцев успешны на рынке труда, а также не нуждаются в предоставляемой государством временной жилплощади.
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Исследование жизни военных беженцев в Эстонии: украинцы хорошо справляются и не живут лишь за счет компенсаций
Исследование жизни военных беженцев в Эстонии: украинцы хорошо справляются и не живут лишь за счет компенсаций
На данный момент в Эстонии проживает 31 719 военных беженцев. Недавно опубликованное исследование «Украинские военные беженцы в Эстонии», проведенное экономистом Тартуского университета Раулем Эаметсом, показало, что более половины военных беженцы нашли работу со средней зарплатой 824 евро.