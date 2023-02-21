Исследование жизни военных беженцев в Эстонии: украинцы хорошо справляются и не живут лишь за счет компенсаций

Недавнее исследование жизни украинских военных беженцев в Эстонии показывает, что те, кто бежал сюда от войны, больше не зависят от компенсаций. Большинство беженцев успешны на рынке труда, а также не нуждаются в предоставляемой государством временной жилплощади.