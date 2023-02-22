Победить Россию на поле боя невозможно? Что Путин сказал о войне и какова ситуация на фронте в действительности

Владимир Путин обратился к Федеральному собранию впервые за два года - в 2022 году обращения не было. По мнению аналитиков, Путин тогда рассчитывал приурочить выступление к какому-либо значительному успеху на поле боя в Украине, но этого так и не произошло.

В состоявшемся накануне годовщины начала войны обращении Путин говорил, что Россия воюет «не с народом Украины», а российские установки «Град» в это же самое время обстреливали Херсон.

обращение Владимира Путина к Федеральному собранию Фото: Reuters

Путин: «Ещё до начала специальной военной операции велись переговоры Киева с Западом о поставках на Украину и систем ПВО, и боевых самолетов, и другой тяжелой техники».

Би-би-си: На самом деле это не так. В 2014 году президент США Барак Обама подписал акт «О поддержке свободы Украины», который позволял передачу Киеву вооружений. Но в 2015-2017 годах это были исключительно нелетальные вооружения - беспилотники, бронеавтомобили, радиолокационные станции, полевые госпитали. В декабре 2017 года поставку летальных вооружений одобрила уже администрация Дональда Трампа, но речь тогда шла лишь об оружии, которое могло бы остановить потенциальное российское вторжение. В 2018-2021 годах ВСУ получали противотанковые ракетные комплексы Javelin, гранатометы, боеприпасы, ПЗРК Stinger. Эти поставки отмечены в базе данных SIPRI.