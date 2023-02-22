Представители ветеринарной медицины и образования в области ветеринарии написали открытое письмо премьер-министру Эстонии Кае Каллас. Rus.Postimees публикует его перевод ниже.
«Действовать нужно очень быстро»: открытое письмо Кае Каллас
Уважаемая премьер-министр Кая Каллас!
Из-за постоянной и долгосрочной нехватки финансирования ветеринарная медицина Эстонии находится в положении, требующем немедленных и компетентных действий со стороны правительства. Наряду с людьми, без лечения не могут оставаться и животные. Его обеспечение является прямой обязанностью государства по закону. Нынешнее положение ветеринарной медицины в Эстонии вызвано недостаточным вниманием и непроделанной работой на протяжении длительного времени.
Ветеринарная медицина является жизненно важной услугой, хотя и не внесена как таковая в Закон о чрезвычайном положении. Эту услугу оказывают ветеринары и другие специалисты в области ветеринарии, нехватка которых достигла критического уровня.
В ближайшие десять лет Эстония должна как минимум вдвое увеличить число мест для обучения на факультете ветеринарной медицины. Это, в свою очередь, означает увеличение преподавательского состава, а также обеспечение дополнительных помещений и необходимого оборудования. Эстонской ветеринарной медицине требуется не менее двух миллионов евро дополнительного ежегодного финансирования для обучения специалистов.
Ветеринары и специалисты в области ветеринарии служат всему обществу. Наличие достаточного количества ветеринаров является обязательным и само собой разумеющимся условием для обеспечения здоровья и благополучия скота и домашних животных, но кроме того, это играет важную роль и для обеспечения продовольственной безопасности всех жителей Эстонии.
Государству необходимо обеспечить продовольственную безопасность точно так же, как и военную защиту. Это напрямую связано с благополучием, здоровьем и дееспособностью всей нации.
Поэтому наличие в стране ветеринаров является делом государственной важности. Речь идет о жизнях и здоровье людей и животных. Действовать нужно очень быстро, потому что результаты сегодняшних усилий мы увидим не раньше, чем через семь лет. Именно столько времени потребуется молодым людям, которые поступят на ветеринарию следующей осенью, чтобы закончить университет.
Ветеринария – это не про вымирающую сельскую жизнь, скорее наоборот. Большинство ветеринаров работают в городах и крупных населенных пунктах. В Эстонии более 10 000 животноводов, из них более 5 000 – предприниматели. Кроме того, многочисленные владельцы домашних животных.
В Эстонии насчитывается 248 000 голов крупного рогатого скота, из них 173 000 молочного скота, 273 000 свиней, 60 000 овец, 3 800 коз, 12 000 лошадей, миллионы птиц, 52 700 пчелиных семей, тысячи рыб на фермах, 235 000 собак и 290 000 кошек в качестве домашних животных. Очень многочисленная группа, которая нуждается в ежедневном уходе и присмотре.
Почему у нас существует проблема нехватки ветеринаров?
Во-первых, финансирование ветеринарного образования основывается на информации 2000-х годов, согласно которой Эстонии требуется 25 выпускников факультета ветеринарной медицины в год. Существенное увеличение числа выпускников требует значительного дополнительного финансирования, и Эстонский университет естественных наук не может компенсировать этот дефицит за счет других специальностей, потому что ветеринарное образование стоит в три-четыре раза дороже.
Во-вторых, это регулируемая профессия, обладатель которой может работать на территории Европейского Союза. Многие выпускники университета уехали работать за границу.
В-третьих, люди, изучавшие ветеринарию, востребованы и способны работать за пределами этого сектора.
В-четвертых, домашние питомцы стали неотъемлемой частью жизни людей, что привело к созданию многочисленных клиник для животных. В результате сектор частично вырос из-за потребности в большем количестве ветеринаров в новых областях.
В-пятых, эта работа тяжела морально и физически. У владельцев домашних животных очень большие ожидания в отношении качества и доступности ветеринарной медицины, при этом они не понимают оправданной стоимости данной услуги. Работа со скотом грязная, зачастую в уличных условиях. Кроме того, существует необходимость оказания помощи в нерабочее время.
В-шестых, ветеринар несет на себе большую административную нагрузку, что еще больше сокращает рабочее время, которое можно потратить непосредственно на лечение.
В-седьмых, у государства нет реальных сведений о ветеринарных врачах, которые имеют лицензию, но по каким-то причинам не работают в этой области или уехали за границу. Таким образом, невозможно адекватно спрогнозировать потребность в специалистах, и возникает ошибочное мнение, что их дефицит не так уж и велик.
В-восьмых, лица, принимающие решения, не до конца поняли, что помимо защиты здоровья животных ветеринары также должны работать в государственных учреждениях. Должна быть обеспечена продовольственная безопасность и безопасность экспортной продукции на внешних рынках.
В-девятых, к сожалению, усугубляется и нехватка уполномоченных врачей. Стране нужны уполномоченные ветеринары для организации государственного надзора и вакцинации от инфекционных заболеваний.
В-десятых, растет средний возраст представителей данной профессии. Одна пятая часть ветеринаров – старше 60 лет, а это означает, что в ближайшие годы многие из них уйдут на пенсию, и это только усугубит нехватку специалистов.
Без увеличения числа мест в сфере ветеринарного образования в ближайшем будущем эстонское животноводство столкнется с тем, что обеспечить хорошее здоровье животных будет невозможно. Существует также риск распространения болезней. Это может нанести ущерб не только животным, но и отраслевой экономической деятельности и жизни в сельской местности. Кроме того, могут быть спровоцированы вспышки болезней пищевого происхождения у человека (листериоз, сальмонеллез, кампилобактериоз и др.) – это обременит нашу систему здравоохранения, отсутствие рабочей силы скажется на деятельности компаний, а жертвой могут стать человеческие жизни.
К сожалению, у владельцев домашних питомцев тоже становится меньше возможностей для лечения животных, которые являются для них по факту членами семьи.
Учебная программа по ветеринарии в Эстонском университете естественных наук аккредитована на международном уровне, и для обеспечения аккредитации невозможно пойти на компромисс в отношении качества, значительно увеличив количество принятых студентов без необходимой финансовой поддержки. Кроме того, нужно отдельно учитывать долю практической подготовки, необходимой для специалиста в области ветеринарной медицины,. Практическое обучение может быть организовано только в небольшой группе или индивидуально, оно не может проходить в больших группах.
Мы ожидаем от правительства готовности увеличить поддержку образования в области ветеринарии не менее чем на два миллиона евро в год, что позволит в два раза увеличить число мест для обучения на факультете ветеринарной медицины.
С уважением,
Юлле Яакма, ректор Эстонского университета естественных наук
Антс Ноот, председатель правления Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты
Сивар Ирвал, председатель совета Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты
Тоомас Тийратс, директор Института ветеринарной медицины и животноводства Эстонского университета естественных наук
Юлия Абрам, президент Эстонского общества ветеринаров мелких животных
Мадис Лейвитс, президент Союза ветеринаров Эстонии, ветеринарный врач Клиники животных Эстонского университета естественных наук
Олев Калда, начальник отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия
Маргус Мулд, фермер года 2017, член правления Agrone OÜ
Урмас Пыллуаас, член правления Keldrimäe Farmer OÜ
Хели Рейнет, директор Государственного центра оценки рисков лабораторных исследований (LABRIS).
Марти Хяяль, председатель правления Эстонской конноспортивной ассоциации
Танель-Таави Булитко, председатель правления Эстонский кооператив животноводов
Карин Рот, президент НКО Esticat
Керсти Паю, председатель правления НКО Эстонский кинологический союз
Ульви Коов, заместитель председателя правления НКО Эстонский кинологический союз
Айли Пяртель-Беляев, член правления НКО Эстонский кинологический союз
Марика Прувер, член правления НКО Эстонский кинологический союз
Карме Рейльян, член правления НКО Эстонский кинологический союз
Мерике Калле, член правления НКО Эстонский кинологический союз
Ульви Мяннама, член правления НКО Эстонский кинологический союз
Йоэль Юриссон, председатель правления НКО Эстонский кинологический союз
Гейт Карураху, член правления НКО Эстонский кинологический союз
Аннели Матси, член правления и генеральный директор Varjupaikade MTÜ