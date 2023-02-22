«Действовать нужно очень быстро»: открытое письмо Кае Каллас

Почему у нас существует проблема нехватки ветеринаров?

Во-первых, финансирование ветеринарного образования основывается на информации 2000-х годов, согласно которой Эстонии требуется 25 выпускников факультета ветеринарной медицины в год. Существенное увеличение числа выпускников требует значительного дополнительного финансирования, и Эстонский университет естественных наук не может компенсировать этот дефицит за счет других специальностей, потому что ветеринарное образование стоит в три-четыре раза дороже.

Во-вторых, это регулируемая профессия, обладатель которой может работать на территории Европейского Союза. Многие выпускники университета уехали работать за границу.

В-третьих, люди, изучавшие ветеринарию, востребованы и способны работать за пределами этого сектора.

В-четвертых, домашние питомцы стали неотъемлемой частью жизни людей, что привело к созданию многочисленных клиник для животных. В результате сектор частично вырос из-за потребности в большем количестве ветеринаров в новых областях.

В-пятых, эта работа тяжела морально и физически. У владельцев домашних животных очень большие ожидания в отношении качества и доступности ветеринарной медицины, при этом они не понимают оправданной стоимости данной услуги. Работа со скотом грязная, зачастую в уличных условиях. Кроме того, существует необходимость оказания помощи в нерабочее время.

В-шестых, ветеринар несет на себе большую административную нагрузку, что еще больше сокращает рабочее время, которое можно потратить непосредственно на лечение.

В-седьмых, у государства нет реальных сведений о ветеринарных врачах, которые имеют лицензию, но по каким-то причинам не работают в этой области или уехали за границу. Таким образом, невозможно адекватно спрогнозировать потребность в специалистах, и возникает ошибочное мнение, что их дефицит не так уж и велик.

В-восьмых, лица, принимающие решения, не до конца поняли, что помимо защиты здоровья животных ветеринары также должны работать в государственных учреждениях. Должна быть обеспечена продовольственная безопасность и безопасность экспортной продукции на внешних рынках.

В-девятых, к сожалению, усугубляется и нехватка уполномоченных врачей. Стране нужны уполномоченные ветеринары для организации государственного надзора и вакцинации от инфекционных заболеваний.