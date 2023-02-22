Эстонская федерация легкой атлетики утвердила список из пяти легкоатлетов, которые со 2 по 5 марта будут представлять Эстонию на чемпионате Европы по лекой атлетике внутри помещения в Стамбуле.
Федерация легкой атлетики утвердила состав сборной на ЧЕ, в списке и Кармен Бруус
Федерация легкой атлетики утвердила состав сборной на ЧЕ, в списке и Кармен Бруус
В состав команды вошли выполнившие нормативы прыгунья в высоту Кармен Бруус, спринтер Карл Эрик Назаров, многоборцы Ханс-Кристиан Хаузенберг и Майсель Уйбо. На основании данных рейтинговой таблицы на ЧЕ отобрался также и многоборец Ристо Лиллеметс.
Также со спортсменами поедут руководитель сборной Харри Лемберг, тренеры Курсти Виру и Андрей Назаров, а также физиотерапевт Ристо Ямнес.
Свою готовность к соревнованиям также подтвердили спринтер Ыилме Выро и бегунья Диана Сууман, у которых еще есть возможность пройти на чемпионат Европы на основании своих рейтингов. Но для этого необходимо, чтобы кто-то из утвержденных спортсменов снялся с ЧЕ.
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