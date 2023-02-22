Федерация легкой атлетики утвердила состав сборной на ЧЕ, в списке и Кармен Бруус

В состав команды вошли выполнившие нормативы прыгунья в высоту Кармен Бруус, спринтер Карл Эрик Назаров, многоборцы Ханс-Кристиан Хаузенберг и Майсель Уйбо. На основании данных рейтинговой таблицы на ЧЕ отобрался также и многоборец Ристо Лиллеметс.

Свою готовность к соревнованиям также подтвердили спринтер Ыилме Выро и бегунья Диана Сууман, у которых еще есть возможность пройти на чемпионат Европы на основании своих рейтингов. Но для этого необходимо, чтобы кто-то из утвержденных спортсменов снялся с ЧЕ.