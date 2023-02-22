Департамент полиции и погранохраны выдал удостоверение личности э-резидента Эстонии 100 000-му человеку с момента запуска программы в 2014 году. Э-резидентами Эстонии являются граждане 176 стран мира.
Неожиданно и приятно ⟩ Накануне годовщины ЭР сообщество э-резидентов преодолело отметку в сто тысяч человек
По словам руководителя программы э-резидентства Лаури Хаава, это большое совпадение, что э-резидент со значимым шестизначным порядковым номером присоединяется к сообществу как раз накануне годовщины Эстонской Республики.
«Образно говоря, из 100 000 человек мог бы получиться приличный певческий праздник. Накануне дня рождения Эстонии мы можем порадоваться тому, что помимо эстонцев, проживающих за рубежом, по всему миру "разбросано" целое певческое поле э-резидентов. Даже те, кто сегодня, возможно, уже не пользуются своей эстонской цифровой ID-картой, в какой-то момент чувствовали связь с Эстонией. Отрадно осознавать, что у нашего государства есть такая своеобразная диаспора э-союзников, состоящая из цифровых энтузиастов», - сказал Хаав.
За годы существования э-резидентства Эстония получила 150 миллионов евро налогов и государственных пошлин, и с каждым годом доходы растут. Однако руководитель программы подчеркивает, что выгода для государства заключается не только в финансовых поступлениях. «Все эти люди по всему миру являются послами, которые делятся информацией об Эстонии в своих сетях и передают полученные от нас знания остальному миру, что в свою очередь повышает узнаваемость и влияние Эстонии как инновационного цифрового государства», - объяснил Хаав.
Исполнительный директор отметил, что, хотя еще предстоит проделать работу по улучшению клиентских сервисов, всемирно известный рекомендательный индекс (Net Promoter Score) э-резидентства в 2022 году составил 64, что близко к наивысшему уровню в мире, и является самым высоким показателем за всю историю программы.
Первым э-резидентом Эстонии 1 декабря 2014 года стал британец-эстофил Эдвард Лукас, который на тот момент работал старшим редактором глобального политико-экономического журнала The Economist. Лукас, недавно посетивший Эстонию, по-прежнему хорошо известен как эксперт по вопросам безопасности, который пишет статьи для нескольких известных международных изданий, является старшим научным сотрудником Центра анализа европейской политики (CEPA) и баллотируется в качестве кандидата от либерал-демократов в парламент Великобритании.
«Я очень рад, что так много людей, помимо меня, теперь являются э-резидентами Эстонии. Эстония по-прежнему на несколько шагов впереди других стран как безопасное цифровое государство. Э-резидентство является огромным вкладом в международную репутацию Эстонии, что, в свою очередь, повышает национальную безопасность страны. Особенно в контексте сегодняшнего дня. Но не останавливайтесь на достигнутом!» - передал Лукас приветствие эстонцам и э-резидентам по случаю 100 000-го члена сообщества.
Согласно недавнему опросу Norstat, проведенному по заказу программы э-резидентства, три четверти жителей Эстониии также гордятся тем, что живут в стране, которая считается одним из самых передовых цифровых государств в мире, и считают, что э-резидентство играет в этом важную роль. 74% местных жителей думают, что программа э-резидентства помогает продвижению Эстонии как цифрового общества в мире, а 73% полагают, что при поддержке создаваемого программой роста узнаваемости и репутации увеличатся и иностранные инвестиции в Эстонию. 83% респондентов считают важным, чтобы Эстония и через 30 лет была известна в мире как инновационное цифровое государство.
Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставления иностранным гражданам безопасного доступа к эстонским государственным электронным услугам, содействия иностранному бизнесу в Эстонии и увеличения доходной базы государства.
За более чем восемь лет э-резидентами Эстонии стали 100 000 человек из 176 стран (не считая повторных заявок и аннулированных удостоверений личности).
В настоящее время в обращении находится более 63 000 цифровых ID-карт э-резидентов с 5-летним сроком действия.