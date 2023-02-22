Неожиданно и приятно ⟩ Накануне годовщины ЭР сообщество э-резидентов преодолело отметку в сто тысяч человек

По словам руководителя программы э-резидентства Лаури Хаава, это большое совпадение, что э-резидент со значимым шестизначным порядковым номером присоединяется к сообществу как раз накануне годовщины Эстонской Республики.

«Образно говоря, из 100 000 человек мог бы получиться приличный певческий праздник. Накануне дня рождения Эстонии мы можем порадоваться тому, что помимо эстонцев, проживающих за рубежом, по всему миру "разбросано" целое певческое поле э-резидентов. Даже те, кто сегодня, возможно, уже не пользуются своей эстонской цифровой ID-картой, в какой-то момент чувствовали связь с Эстонией. Отрадно осознавать, что у нашего государства есть такая своеобразная диаспора э-союзников, состоящая из цифровых энтузиастов», - сказал Хаав.

За годы существования э-резидентства Эстония получила 150 миллионов евро налогов и государственных пошлин, и с каждым годом доходы растут. Однако руководитель программы подчеркивает, что выгода для государства заключается не только в финансовых поступлениях. «Все эти люди по всему миру являются послами, которые делятся информацией об Эстонии в своих сетях и передают полученные от нас знания остальному миру, что в свою очередь повышает узнаваемость и влияние Эстонии как инновационного цифрового государства», - объяснил Хаав.