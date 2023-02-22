У Кристины Шмигун-Вяхи сегодня особенный день, ведь ровно 20 лет назад на чемпионате мира в Валь-ди-Фьемме (Италия) в гонке с переменой лыж она выиграла свою единственную золотую медаль ЧМ.
Сегодня 20 лет с момента, как Кристина Шмигун-Вяхи завоевала золотую медаль на чемпионате мира
После исторической победы она рассказала, что титул чемпионки мира оказался для нее сюрпризом – накануне соревнований она даже не мечтала о медали. На самом деле, лыжница не планировала в тот день даже выступать, поскольку плохо себя чувствовала.
«Накануне вечером мое имя внесли в список и утром я должна была уже по самочувствию решить, выйду на старт или нет. Я не очень хорошо себя чувствовала, но пришла к лыжным боксам и выполнила всю подготовку. Так что не оставалось ничего иного, как выйти на старт», - сказала она.
Во время соревнований эстонка, у которой были очень хорошие лыжи, держалась позади остальных участниц и решила ситуацию лишь на последних сотнях метров.
«Знаете, мне было очень-очень тяжело, я изо всех сил старалась не отстать. В конце первого круга увидела, что у меня отличные лыжи и решила, что должна выстрадать до конца», - сказала Шмигун-Вяхи.
На чемпионате мира в Валь-ди-Фьемме наша лыжница выиграла также две серебряных медали и одну бронзовую. Всего в копилке олимпийской чемпионки шесть медалей с чемпионатов мира: одна золотая, три серебряных и две бронзовых.