В январе 2023 года дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал Камилу и дисквалифицировал её всего на один день – тот, в который и была сдана проба. Титула чемпионки России фигуристка лишилась, но остальные награды это решение сохраняло.
Антидопинговое агентство требует для Камилы Валиевой максимального наказания
Антидопинговое агентство требует для Камилы Валиевой максимального наказания
Но дело не закрыли, ведь решение было принято только в России. Теперь на официальном сайте WADA появилось заявление о подаче апелляции по делу Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Апелляция была подана в свете того, что WADA считает выводы, сделанные российскийм агентством, неверными. (РУСАДА посчитала, что со стороны спортсменки отсутствовала «вина или халатность», и именно поэтому фигуристка была отстранена всего на один день – день сдачи пробы).
Всемирное антидопинговое агентство по-прежнему требует максимального наказания для Валиевой: дисквалификации на четыре года и аннулирование всех результатов начиная с 25 декабря 2021 года.
Теперь все зависит от решения CAS.