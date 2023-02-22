Антидопинговое агентство требует для Камилы Валиевой максимального наказания

Но дело не закрыли, ведь решение было принято только в России. Теперь на официальном сайте WADA появилось заявление о подаче апелляции по делу Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Апелляция была подана в свете того, что WADA считает выводы, сделанные российскийм агентством, неверными. (РУСАДА посчитала, что со стороны спортсменки отсутствовала «вина или халатность», и именно поэтому фигуристка была отстранена всего на один день – день сдачи пробы).

Всемирное антидопинговое агентство по-прежнему требует максимального наказания для Валиевой: дисквалификации на четыре года и аннулирование всех результатов начиная с 25 декабря 2021 года.