Март Хельме: нельзя допустить, чтобы из-за бизнес-проекта членов Партии реформ продолжали страдать люди

По словам Хельме, необходимость расследования вызвана раскрытым в телепередаче «Kuuuurija» случаем, когда в одном из домов престарелых Südamekodu 63-летний мужчина в течение долгого времени голодал и был доведен до истощения.

«Согласно Уголовному кодексу это может расцениваться как причинение тяжкого вреда здоровью, физическое насилие и создание опасности для человека. Несмотря на ужасающие кадры, напоминающие фотографии из концлагеря Бухенвальд, официально никаких мер по поводу случившегося предпринято не было. Этого следовало ожидать, поскольку владельцы и бенефициары сети домов престарелых Südamekodu являются членами Партии реформ: управляющий - член Партии реформ, ответственная за администрацию Сигне Рийсало - также член Партии реформ», - сказал Хельме.

По словам Хельме, Рийсало настаивала, что у государства нет ресурсов для надзора за домами престарелых. Хельме считает, что этот ресурс надо найти, чтобы пытки над людьми прекратились.