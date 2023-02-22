Боец спецподразделения «Омега»: в Ирпене пленных не брали

Утро первого дня войны началось для бойцов спецподразделения Национальной гвардии Украины «Омега» так же, как и для многих других. Подразделение было по тревоге поднято 24 февраля, а через несколько мгновений по воинской части были нанесены первые ракетные удары.
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Перестрелка началась около 4:40-4:50. Во время сбора и распределения техники по базе «Омеги» под Киевом выпустили две ракеты. Цели российских вооруженных сил были выбраны удачно, но попадания оказались неточными, рассказал Postimees майор подразделения «Омега» с позывным «Чех». «В основном ракетные удары поразили воинские части, пункты управления и штабы».