Боец спецподразделения «Омега»: в Ирпене пленных не брали

Это отдельное подразделение, в задачи которого в мирное время входит борьба с терроризмом: освобождение заложников, ликвидация незаконных вооруженных формирований, а также охрана особо важных лиц. В настоящее время подразделение занимается, среди прочего, обеспечением безопасности поставок вооружений и дипломатических миссий.

Бойцы спецподразделение обучены действовать в экстремальных условиях, в его состав входят специально обученные десантники, водолазы, горные специалисты и другие. «Омега» также формирует резерв, который при необходимости помогает обеспечить общественный порядок в городах Украины.

Из более крупных операций бойцы «Омеги» ранее принимали участие в освобождении Краматорского аэродрома и города Славянска. В начале российского вторжения в феврале прошлого года подразделение обеспечило эвакуацию нескольких иностранных посольств, а позже их штурмовая группа участвовала в боях в Ирпене.