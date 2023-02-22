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Боец спецподразделения «Омега»: в Ирпене пленных не брали

Маргус Мартин
, журналист
Боец спецподразделения «Омега»: в Ирпене пленных не брали
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Майор спецподразделения Национальной гвардии Украины «Омега» с позывным «Чех».
Майор спецподразделения Национальной гвардии Украины «Омега» с позывным «Чех». Фото: Olga Sošenko

Утро первого дня войны началось для бойцов спецподразделения Национальной гвардии Украины «Омега» так же, как и для многих других. Подразделение было по тревоге поднято 24 февраля, а через несколько мгновений по воинской части были нанесены первые ракетные удары.

Перестрелка началась около 4:40-4:50. Во время сбора и распределения техники по базе «Омеги» под Киевом выпустили две ракеты. Цели российских вооруженных сил были выбраны удачно, но попадания оказались неточными, рассказал Postimees майор подразделения «Омега» с позывным «Чех». «В основном ракетные удары поразили воинские части, пункты управления и штабы».

Спецподразделение «Омега»

Эмблема Спецподразделения «Омега».
Эмблема Спецподразделения «Омега». Фото: Olga Sošenko
  • Спецподразделение Национальной гвардии Украины (НГУ) «Омега» сформировано 4 апреля 2003 года приказом командующего внутренними войсками МВД. С 2015 года подразделение находится в подчинении главного управления НГУ.

    Это отдельное подразделение, в задачи которого в мирное время входит борьба с терроризмом: освобождение заложников, ликвидация незаконных вооруженных формирований, а также охрана особо важных лиц. В настоящее время подразделение занимается, среди прочего, обеспечением безопасности поставок вооружений и дипломатических миссий.

    Бойцы спецподразделение обучены действовать в экстремальных условиях, в его состав входят специально обученные десантники, водолазы, горные специалисты и другие. «Омега» также формирует резерв, который при необходимости помогает обеспечить общественный порядок в городах Украины.

    Из более крупных операций бойцы «Омеги» ранее принимали участие в освобождении Краматорского аэродрома и города Славянска. В начале российского вторжения в феврале прошлого года подразделение обеспечило эвакуацию нескольких иностранных посольств, а позже их штурмовая группа участвовала в боях в Ирпене.

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