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ChatGPT: педагоги не видят смысла бороться с использованием ИИ учащимися, потому что доказать это невозможно

Александра Саарнийт
, журналист
ChatGPT: педагоги не видят смысла бороться с использованием ИИ учащимися, потому что доказать это невозможно
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ChatGPT может легко написать, например, конспект, но нужно быть начеку - ИИ склонен выдумывать некоторые вещи.
ChatGPT может легко написать, например, конспект, но нужно быть начеку - ИИ склонен выдумывать некоторые вещи. Фото: Madis Veltman

Как относиться к прорыву в области искусственного интеллекта, если не всегда ясно, написано эссе студентом или программой ChatGPT? Соответствующего регулирования или передовой практики на уровне государства или высших учебных заведений пока нет.

Научный сотрудник в области культурной аналитики Таллиннского университета (TLÜ) Андрес Карьюс обнаружил, что нынешний расцвет искусственного интеллекта дал возможность переосмыслить способы сосуществования с ним. Поскольку для использования ChatGPT не существует регуляций или передовой практики, в середине февраля 2023 года Карьюс с нуля начал обучать преподавателей высших учебных заведений использованию ИИ. В планах начать привлекать к изучению и учителей общеобразовательных школ.

Хотя пока никто точно не знает, чем руководствоваться в вопросах, связанных с искусственным интеллектом, по словам Карьюса, запрещать использование ChatGPT однозначно не стоит, да и это было бы невозможно. Лучше всего, наоборот, начать обучать людей разумному использованию новой технологии.

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