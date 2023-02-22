Как относиться к прорыву в области искусственного интеллекта, если не всегда ясно, написано эссе студентом или программой ChatGPT? Соответствующего регулирования или передовой практики на уровне государства или высших учебных заведений пока нет.
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Ученики используют искусственный интеллект, учителя бессильны против обмана
Ученики используют искусственный интеллект, учителя бессильны против обмана
Научный сотрудник в области культурной аналитики Таллиннского университета (TLÜ) Андрес Карьюс обнаружил, что нынешний расцвет искусственного интеллекта дал возможность переосмыслить способы сосуществования с ним. Поскольку для использования ChatGPT не существует регуляций или передовой практики, в середине февраля 2023 года Карьюс с нуля начал обучать преподавателей высших учебных заведений использованию ИИ. В планах начать привлекать к изучению и учителей общеобразовательных школ.