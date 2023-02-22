Ученики используют искусственный интеллект, учителя бессильны против обмана

Научный сотрудник в области культурной аналитики Таллиннского университета (TLÜ) Андрес Карьюс обнаружил, что нынешний расцвет искусственного интеллекта дал возможность переосмыслить способы сосуществования с ним. Поскольку для использования ChatGPT не существует регуляций или передовой практики, в середине февраля 2023 года Карьюс с нуля начал обучать преподавателей высших учебных заведений использованию ИИ. В планах начать привлекать к изучению и учителей общеобразовательных школ.

Хотя пока никто точно не знает, чем руководствоваться в вопросах, связанных с искусственным интеллектом, по словам Карьюса, запрещать использование ChatGPT однозначно не стоит, да и это было бы невозможно. Лучше всего, наоборот, начать обучать людей разумному использованию новой технологии.