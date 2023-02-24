Квартал банковских зданий на бульваре Эстония трудно не заметить. Они, такие разные и по возрасту, и по стилю, тем не менее составляют единое целое. Более того, уже довольно давно к первым трем, о которых, в сущности, и будет сегодня наш рассказ, Банк Эстонии присоединил и здания на тихой улочке Сакала, образовав настоящий остров, да еще и с внутренним двором. Да, кстати, знатоки советского Таллинна наверняка знают: знаменитый роддом тоже теперь служит банковскому делу.