Фото ⟩ Пярнуский спасатель после увиденного в Турции: жизнь в Эстонии – это цветочки

Пярнуский спасатель Райко Ирманн является одним из 35 эстонцев, которые 7 февраля отправились на помощь пострадавшей в результате землетрясения в Турции. К настоящему моменту наша спасательная команда вернулась на родину живой и невредимой, однако столкновение с последствиями катастрофы произвело на пярнусца глубокое впечатление .
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Пярнуский спасатель после увиденного в Турции: жизнь в Эстонии – это цветочки
Перед отъездом Ирманн не представлял, что его ждет на месте событий. Он знал лишь, что миссия может продлиться две недели. «Близкие, конечно, переживали, но пришлось лететь», – говорит спасатель.