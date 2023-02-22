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Фото ⟩ Пярнуский спасатель после увиденного в Турции: жизнь в Эстонии – это цветочки

Кати Саагим
Пярнуский спасатель после увиденного в Турции: жизнь в Эстонии – это цветочки
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Райко Ирманн.
Райко Ирманн. Фото: Mailiis Ollino

Пярнуский спасатель Райко Ирманн является одним из 35 эстонцев, которые 7 февраля отправились на помощь пострадавшей в результате землетрясения в Турции. К настоящему моменту наша спасательная команда вернулась на родину живой и невредимой, однако столкновение с последствиями катастрофы произвело на пярнусца глубокое впечатление .

Перед отъездом Ирманн не представлял, что его ждет на месте событий. Он знал лишь, что миссия может продлиться две недели. «Близкие, конечно, переживали, но пришлось лететь», – говорит спасатель.

Чтобы доставить спасателей в Турцию, Эстонии пришлось заказать в Германии большой самолет, в котором разместилась бы вся спасательная команда и 14 тонн оборудования. По этой причине помощь из Эстонии за границу поступает медленнее, чем из тех стран, которые имеют такие самолеты. С другой стороны, эстонцы очень организованы и не бросаются сломя голову в неизвестность, что можно было  наблюдать на месте у спасателей из других стран.

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