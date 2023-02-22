Фото ⟩ Пярнуский спасатель после увиденного в Турции: жизнь в Эстонии – это цветочки

Перед отъездом Ирманн не представлял, что его ждет на месте событий. Он знал лишь, что миссия может продлиться две недели. «Близкие, конечно, переживали, но пришлось лететь», – говорит спасатель.

Чтобы доставить спасателей в Турцию, Эстонии пришлось заказать в Германии большой самолет, в котором разместилась бы вся спасательная команда и 14 тонн оборудования. По этой причине помощь из Эстонии за границу поступает медленнее, чем из тех стран, которые имеют такие самолеты. С другой стороны, эстонцы очень организованы и не бросаются сломя голову в неизвестность, что можно было наблюдать на месте у спасателей из других стран.