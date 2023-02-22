Рованперя открыто рассказал о проблемах Toyota

Как оказалось, у Toyota проблемы с повторним прохождением трассы – по каким-то причинам она оказывается медленнее конкурентов.

«Уже несколько лет ясно, что Hyundai почему-то лучше проходит повторные заезды. Это произошло и в Швеции. На утреннем тесте мы сумели показать лучшее время, но вечером этого уже не было. В будущем мы должны что-то придумать», - сказал он порталу Rallit.fi.

«Я не знаю, в чем конкретно кроется проблема. В любом случае на гонке уже сложно что-то менять. Нам не хватило сцепления с передней осью. Во время гонки должны были сильнее поворачивать, но машина не слушалась», - добавил он.

«Безусловно, дизайн машин разный. Хотя у меня нет причин выходить из себя по этому поводу. Иногда случается так. Даже если едешь хорошо, ситуация не позволяет это продемонстрировать», - уточнил Рованперя.

Следующий этап ралли запланирован в Мехико. Финн, который сейчас в зачете этапов ЧМ занимает второе место, выйдет на старт первой в этом сезоне гонки по грунтовым дорогам сразу после Оття Тянака.