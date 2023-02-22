Действующий чемпион мира по авторалли Калле Рованперя на этапе чемпионата мира в Швеции вынужден был смириться с четвертым местом. В интервью финским СМИ 22-летний гонщик открыто рассказал о проблемах Toyota.
Рованперя открыто рассказал о проблемах Toyota
Как оказалось, у Toyota проблемы с повторним прохождением трассы – по каким-то причинам она оказывается медленнее конкурентов.
«Уже несколько лет ясно, что Hyundai почему-то лучше проходит повторные заезды. Это произошло и в Швеции. На утреннем тесте мы сумели показать лучшее время, но вечером этого уже не было. В будущем мы должны что-то придумать», - сказал он порталу Rallit.fi.
«Я не знаю, в чем конкретно кроется проблема. В любом случае на гонке уже сложно что-то менять. Нам не хватило сцепления с передней осью. Во время гонки должны были сильнее поворачивать, но машина не слушалась», - добавил он.
«Безусловно, дизайн машин разный. Хотя у меня нет причин выходить из себя по этому поводу. Иногда случается так. Даже если едешь хорошо, ситуация не позволяет это продемонстрировать», - уточнил Рованперя.
Следующий этап ралли запланирован в Мехико. Финн, который сейчас в зачете этапов ЧМ занимает второе место, выйдет на старт первой в этом сезоне гонки по грунтовым дорогам сразу после Оття Тянака.
«В Мехико будет совершенно другое состязание. К счастью, мы не должны стартовать первыми. Это значит, что пятница будет немножко легче, хотя все же непросто: дорогу нужно будет еще почистить», - сказал он.