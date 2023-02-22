Еще относительно недавно, до 16 марта прошлого года, автобус с красными дипломатическими номерами возил сотрудников российского посольства, но потом он перешел в другие руки и стал автобусом помощи Украине. При этом волонтер общества Tev Айгар Лосс уже 17 раз побывал в городах, вовлеченных в войну, а также привозил в Латвию семьи беженцев. Он смеется, что таким образом автобус отрабатывает свою карму, сообщает Латвийское телевидение (LTV).
Автобус посольства России в Латвии искупает свою вину: теперь он служит Украине
По дорогам Латвии, далее через Литву и Польшу Айгар едет на своем автобусе в Украину. Туда он везет необходимые вещи. На обратном пути везет женщин и детей.
Однако уникальность автобуса заключается в другом - до этого он принадлежал посольству России в Латвии. Айгар купил его, потому что, когда началась война, он понял, что надо что-то делать.
Волонтер говорит, что этот абсолютно уникальный автобус появился в тот момент, когда нужна была помощь, чтобы доставить гуманитарную помощь в Украину и вывезти пострадавших.
«Я принял решение вложить все свои сбережения в автобус», - сказал Айгар.
«Сначала я увидел красные номера. Потом я встретил продавца, а когда пошел посмотреть автобус, то понял, что иду в посольство России», - вспоминает Айгар.
В итоге активист общества Tev купил автомобиль российского посольства.
«Как ни странно, человек, который его продал, отнесся с пониманием, и в итоге я получил еще и полный бак», - добавил Айгар.
На автобусе размещены проукраинские лозунги.
«Правильно наклеил! Чтобы знали! Заехал утром на автозаправку, а ко мне подъехали украинцы. Они ехали три дня, телефон и навигация умерли, и они обратились ко мне. Люди приветствуют меня на улице», - рассказал Айгар LTV.
«А надпись на украинском языке, что "ребята едут вам на помощь" открывает передо мной многие двери. Начинаются разговоры. Помогает, особенно с украинскими солдатами. Знаете, до слез», - сказал Айгар.
Посол Украины в Латвии Александр Мищенко иронично называет автобус Айгара «русским автобусом» и всегда спрашивает, как дела.
«Я боялся, что тут какая-то хитрость. Но нет, нет!» - заключил посол в интервью LTV.
В эти дни Айгар также находится в Украине вместе с другими активистами общества Tev.