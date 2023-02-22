Счет за электричество в размере 44 миллионов евро: Estonian Cell останавливает работу завода

По словам члена правления Estonian Cell Сийри Лахе, работники проинформированы о необходимости с сегодняшнего дня остановить работу завода. «Остановка, прежде всего, обусловлена высокой себестоимостью, связанной с ростом цен на энергоносители. В условиях острой международной конкуренции это затрудняет продажу продукции. Согласно первоначальным данным, завод возобновит работу 6 марта», – сказала Лахе.

Впервые работа завода Estonian Cell остановилась на две недели в конце 2022 года.

Сложности у завода появились еще в августе прошлого года, когда цены на электроэнергию и газ буквально взлетели до небес. «В 2022 году предприятие заплатило за электричество в общей сложности 44 миллиона евро. В докризисные годы мы платили за электричество 17 миллионов евро. В среднем годовые затраты на энергию составили 43% производственных затрат. Поскольку компания конкурирует с энергетической древесиной, расходы на древесину также значительно увеличилось. Несмотря на то, что сейчас цены немного упали, в плане конкуренции ничего не изменилось», – объяснила Лахе.

«Даже при более низкой общей ставке субсидирования, чем у нас, Швеция в конце 2022 года выделила 214 миллионов евро специально для поддержки энергоемкой промышленности. С правилами игры, отличными от других стран, мы не можем оставаться в равной конкуренции», – подчеркнула Лахе.

По утверждению Лахе, способствовать обеспечению конкурентной среды можно и иначе, чем путем распределения субсидий. «Например, можно было бы взимать плату за возобновляемую энергию со всех потребителей в государственный бюджет наравне с Финляндией. Недавно по тому же пути пошла Чехия», – отметила она.

Несмотря на нынешнюю непростую ситуацию, Estonian Cell работает во имя того, чтобы уже в ближайшие годы снизить энергозависимость и наладить собственное производство энергии на основе биоотходов. Это в дополнение к уже существующему комплексу по производству биогаза.