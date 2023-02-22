ВИДЕО ⟩ В России снегоуборочный трактор снес памятник нарвскому промышленнику Александру Штиглицу

По данным издания «Фонтанка», памятник барону Александру Штиглицу был случайно снесен ночью 22 февраля. Снегоуборочный трактор чистил снег и задел постамент, после чего тот упал. По первоначальным данным памятник не получил серьезных повреждений, но его все равно отвезут на экспертизу, после чего вернут на место.

Барон Александр фон Штиглиц родился в 1814 году в Санкт-Петербурге, но окончил Тартуский Университет, после чего поступил на государственную службу в Министерство финансов Российской империи, на должность члена Мануфактурного совета. В 1845 году Штиглиц приобрел в Нарве все суконные фабрики, а в 1851 году основал Нарвскую льнопрядильную мануфактуру. Он похоронен на правобережье реки Нарва в церкви Святой Троицы.