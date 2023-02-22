Социал-демократы и Центристская партия подпишут договор о сотрудничестве в Кохтла-Ярве

В среду фракции Социал-демократической партии и Центристской партии Эстонии в Кохтла-Ярвеском городском собрании подпишут договор о сотрудничестве для совместных действий в горсобрании Кохтла-Ярве.

К соглашению о сотрудничестве также присоединятся четыре депутата, избранные в горсобрание по спискам избирательного союза «Прогресс» и Центристской партии, но не входящие на данный момент ни в одну фракцию. Таким образом соглашение объединит 14 членов городского собрания из 25.