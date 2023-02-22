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Социал-демократы и Центристская партия подпишут договор о сотрудничестве в Кохтла-Ярве

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Социал-демократы и Центристская партия подпишут договор о сотрудничестве в Кохтла-Ярве
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Эдуард Одинец.
Эдуард Одинец. Фото: Eero Vabamägi

Социал-демократы и Центристская партия подпишут соглашение о сотрудничестве в Кохтла-Ярве.

В среду фракции Социал-демократической партии и Центристской партии Эстонии в Кохтла-Ярвеском городском собрании подпишут договор о сотрудничестве для совместных действий в горсобрании Кохтла-Ярве.

К соглашению о сотрудничестве также присоединятся четыре депутата, избранные в горсобрание по спискам избирательного союза «Прогресс» и Центристской партии, но не входящие на данный момент ни в одну фракцию. Таким образом соглашение объединит 14 членов городского собрания из 25.

Подписание договора о сотрудничестве состоится в 14 часов в зале горсобрания Кохтла-Ярве.

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