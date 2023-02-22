В ATP выступили против отстранения российских и белорусских теннисистов

«Честно говоря, мы не верим в коллективную вину. Эти ребята не сделали ничего плохого. Они играли в теннис всю свою жизнь. Справедливо, что у них должны быть такие же возможности, как у всех остальных. Мы также считаем, что они должны иметь возможность соперничать и иметь право голоса, выражать свое мнение. Мы хотим, чтобы эти игроки выступали, могли выражать свои чувства, в частности, чтобы это доходило до их собственного народа, их собственной страны. Чтобы они поведали свою собственную версию истории. В общем, мы выступаем за справедливость и свободу и, безусловно, против войны, и мы будем продолжать бороться за эти принципы», - сказал Гауденци.