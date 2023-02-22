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Сегодня Алар Карис встретится с Джо Байденом и Йенсом Столтенбергом

rus.postimees.ee
Сегодня Алар Карис встретится с Джо Байденом и Йенсом Столтенбергом
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Фото: Dmitri Kotjuh

Сегодня президент Алар Карис и другие лидеры восточного крыла НАТО встретятся с президентом США Джо Байденом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Варшаве, чтобы обсудить помощь Украине и будущее европейской безопасности.

Встреча состоится всего за несколько дней до годовщины начала агрессивной войны России против Украины.

На встрече обсудят всемерную помощь Украине, которая поможет жертве агрессии успешно защитить себя и выгнать Россию за пределы Украины. Также будут говорить о трансатлантической безопасности, в том числе об укреплении Восточного крыла НАТО и подготовке к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.

Формат «Бухарест-9» (В9), объединяющий страны восточного крыла НАТО, включает Эстонию, Польшу, Латвию, Литву, Румынию, Болгарию, Чехию, Венгрию и Словакию.

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