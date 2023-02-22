Сегодня президент Алар Карис и другие лидеры восточного крыла НАТО встретятся с президентом США Джо Байденом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Варшаве, чтобы обсудить помощь Украине и будущее европейской безопасности.
Сегодня Алар Карис встретится с Джо Байденом и Йенсом Столтенбергом
Сегодня Алар Карис встретится с Джо Байденом и Йенсом Столтенбергом
Встреча состоится всего за несколько дней до годовщины начала агрессивной войны России против Украины.
На встрече обсудят всемерную помощь Украине, которая поможет жертве агрессии успешно защитить себя и выгнать Россию за пределы Украины. Также будут говорить о трансатлантической безопасности, в том числе об укреплении Восточного крыла НАТО и подготовке к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.
Формат «Бухарест-9» (В9), объединяющий страны восточного крыла НАТО, включает Эстонию, Польшу, Латвию, Литву, Румынию, Болгарию, Чехию, Венгрию и Словакию.