Сегодня Алар Карис встретится с Джо Байденом и Йенсом Столтенбергом

Встреча состоится всего за несколько дней до годовщины начала агрессивной войны России против Украины.

На встрече обсудят всемерную помощь Украине, которая поможет жертве агрессии успешно защитить себя и выгнать Россию за пределы Украины. Также будут говорить о трансатлантической безопасности, в том числе об укреплении Восточного крыла НАТО и подготовке к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.