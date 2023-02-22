В эту субботу пройдет 25-й Таллиннский лыжный марафон – четвертый этап серии «Эстолоппет». Лыжники преодолеют в Кырвемаа дистанции в 38 и 19 километров, также предусмотрены соревнования и для детей.
В эту субботу состоится 25-й Таллиннский лыжный марафон
«К счастью, проблем со снегом нет. А минусовая температура радует и работников, которые обустраивают трассу. Так что ждем всех любителей лыж в эту субботу на 25-й Таллиннский лыжный марафон», - сказал главный организатор мероприятия Райвар Вахер.
Основная дистанция в Кырвемаа составляет два круга по 19 км, короткая дистанция - 19 км. Все старты и финиши 25-го Таллиннского лыжного марафона состоятся в Кырвемааском туристическом и лыжном центре.
В данный момент лидером «Эстолоппет» является Андрес Юурисалу, который набрал 2987 очков, на втором месте Калев Эрмитс (2978 очков), третье место в Ханса Теэару (2964 очка).
Среди женщин лидер Марилин Юрисаар (3943 очка) – ее участие ожидают и в субботнем марафоне. На втором месте Эва-Мария Саар (2695 очков) и на третьем Силле Релл (2667 очков).
Четвертый этап «Эстолоппет» начинается основной дистанцией (38 км) 25 февраля в 11.00. На 19-километровую дистанцию лыжники выйдут в 11.15. Детские соревнования начнутся в 11.20.