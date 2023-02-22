Скончалась молодая талантливая эстонская художница

Помимо искусства, Эва Элизе Олль в разные годы также изучала литературу, народную поэзию и историю искусства в Тартуском университете. Она состояла в Союзе художников Тарту и Союзе художников Центральной Эстонии. Ее работы были представлены на более чем десяти персональных, а также на многих групповых выставках.

Одна из последних персональных выставок художницы прошла в Тартуском доме искусств с начала сентября по начало октября 2021 года. «Ее плотным слоем расписанные холсты нередко содержат искаженную перспективу и модернистские элементы. Она часто добавляет элементы коллажа в свои картины», - было написано ознакомительной брошюре к выставке.

На веб-сайте Эвы Элизе Олль указано, что на этот год у нее была запланирована совместная выставка с Маргусом Тийтсма (он же Sorge) в Pärnu Linnagalerii; персональная выставка в творческом квартале Telliskivi в Таллинне, а также еще одна персональная выставка в галерее Physicum. Ее также приглашали на совместную выставку молодых экспрессионистов, которая пройдет с 10 июля по 12 августа в галерее Высшей художественной школы Паллас.