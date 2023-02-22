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Скончалась молодая талантливая эстонская художница

Райму Хансон
Скончалась молодая талантливая эстонская художница
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Эва Элизе Олль на открытии своей выставки 17 июня 2016 года.
Эва Элизе Олль на открытии своей выставки 17 июня 2016 года. Фото: Sille Annuk

Ушла из жизни 34-летняя художница Эва Элизе Олль (24.09.1988 - 16.02.2023). Осенью 2019 года она описала себя как художницу, практикующую фигурализм, или выразительное изображение человека. «Я занималась искусством всю жизнь, но называть себя художником стала в 19 лет, когда начала учиться в Высшей художественной школе Паллас», - объяснила тогда Олль. 

Помимо искусства, Эва Элизе Олль в разные годы также изучала литературу, народную поэзию и историю искусства в Тартуском университете. Она состояла в Союзе художников Тарту и Союзе художников Центральной Эстонии. Ее работы были представлены на более чем десяти персональных, а также на многих групповых выставках.

Одна из последних персональных выставок художницы прошла в Тартуском доме искусств с начала сентября по начало октября 2021 года. «Ее плотным слоем расписанные холсты нередко содержат искаженную перспективу и модернистские элементы. Она часто добавляет элементы коллажа в свои картины», - было написано ознакомительной брошюре к выставке.

На веб-сайте Эвы Элизе Олль указано, что на этот год у нее была запланирована совместная выставка с Маргусом Тийтсма (он же Sorge) в Pärnu Linnagalerii; персональная выставка в творческом квартале Telliskivi в Таллинне, а также еще одна персональная выставка в галерее Physicum. Ее также приглашали на совместную выставку молодых экспрессионистов, которая пройдет с 10 июля по 12 августа в галерее Высшей художественной школы Паллас.

Как сообщается на странице Эвы Элизе Олль в Facebook, похороны состоятся в субботу, 25 февраля, в 13:00 в Тарту в церкви Яани. «Пожалуйста, не приносите цветы. Эва была бы рада, если вместо этого вы сделаете пожертвование в приют для животных», - говорится в сообщении на странице.

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