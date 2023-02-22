Время поскрести по сусекам: землетрясение в Турции грозит поднять цену на металлолом

«Землетрясение, превратившее часть Турции в руины, и потрясшая мир трагедия, оказали значительное влияние на экономику и рынок металлолома. Нечто подобное мир испытал после землетрясения в Кобе в 1995 году в Японии. Тогда ущерб также был ужасающим, для восстановительных работ стране требовалось много стали, а цены на сталь и металлолом взлетели до небес. По оценкам аналитиков, похожий сценарий повторится и сейчас,- отмечает в своем комментарии член правления Kuusakoski Тоомаса Колламаа. - Турция является очень крупным игроком на рынке металлов. Это важнейший в мире импортер стального лома, в 2021 году в страну было ввезено 25 миллионов тонн, что составило 23% от общего объема мировой торговли стальным ломом. В то же время Турция также является ключевым производителем и экспортером необработанной стали».