Учитывая спрос в Турции, в ближайшие годы цены на сталь вырастут, сообщает Kuusakoski - крупнейшее в Эстонии предприятие по сбору металлолома.
Время поскрести по сусекам: землетрясение в Турции грозит поднять цену на металлолом
«Землетрясение, превратившее часть Турции в руины, и потрясшая мир трагедия, оказали значительное влияние на экономику и рынок металлолома. Нечто подобное мир испытал после землетрясения в Кобе в 1995 году в Японии. Тогда ущерб также был ужасающим, для восстановительных работ стране требовалось много стали, а цены на сталь и металлолом взлетели до небес. По оценкам аналитиков, похожий сценарий повторится и сейчас,- отмечает в своем комментарии член правления Kuusakoski Тоомаса Колламаа. - Турция является очень крупным игроком на рынке металлов. Это важнейший в мире импортер стального лома, в 2021 году в страну было ввезено 25 миллионов тонн, что составило 23% от общего объема мировой торговли стальным ломом. В то же время Турция также является ключевым производителем и экспортером необработанной стали».
По словам эксперта, катастрофические землетрясения нарушили импорт и экспорт. Сталелитейная промышленность Турции парализована, но импорт металлолома уже резко увеличился. Правительство Турции объявило, что для восстановления пострадавших от землетрясения районов в ближайшие три-четыре месяца потребуется не менее четырех миллионов тонн арматуры. В Турции рухнули тысячи многоквартирных домов, и все они должны быть восстановлены. Для этого требуется огромное количество стали – арматуры, балок и прочего. Учитывая спрос в Турции, очевидно, что в ближайшие несколько лет цены на сталь вырастут.
Во всех отделениях Kuusakoski в настоящее время есть все виды черного металла, от жести до толстого, размерного железа, по цене до 250 евро за тонну.
Турции нужен экспортный баланс и, таким образом, в экономику добавляются деньги, но страна, вероятно, сократит экспорт стали. Однако необходимо также учитывать и то, что собственные производственные мощности Турции сократились. Поскольку Турции требуется исключительно большое количество стали, вполне, вероятно, что в будущем большая часть произведенной в Турции арматуры останется на внутреннем рынке. Но это также означает общий рост спроса на ближайшее будущее».
Объем эстонского рынка металлолома составляет 350 000–400 000 тонн в год. Kuusakoski является крупнейшим в Эстонии поставщиком услуг экономики замкнутого цикла, направляющим в переработку примерно половину металлолома в стране. Компания располагает 11 пунктами обслуживания по всей стране: в Йыхви, Нарве, Пайде, Палдиски, Пярну, Раквере, Рапла, Таллинне, Тарту, Вильянди и Выру.