Решение принято: в гослесах сократится площадь вырубок

Прежде всего, это касается уменьшения площади порубок возобновления сосны, в меньшей степени березы, осины и других древесных пород в гослесах в 2023-2027 годах. Объем необходимых порубок в связи с гибелью дикорастущих деревьев будет добавлен к запланированным 9180 га, сообщает Министерство окружающей среды.

По словам Калласа, лесопользование было более интенсивным, чем может выдержать окружающая среда, и самый быстрый способ улучшить ситуацию – сократить объем порубок в гослесах. «Эстонские леса и природа уже достаточно ждали сокращения объемов вырубки. Богатство лесов не только в полученной из них древесине, но и в богатстве жизни. В наших лесах обитает не менее 20 000 видов, что нужно учитывать при управлении лесами», – пишет Каллас в пресс-релизе.

«Нынешняя коалиция договорилась о том, что объемы вырубки государственного леса будут пересмотрены и по мере необходимости скорректированы. Эстония должна перейти к более устойчивому управлению лесами, и поэтому площадь восстановительных порубок должна быть уменьшена. Новый объем порубок основан на предложениях природоохранного ведомства по вырубкам восстановления с минимальной площадью, – пояснил министр. – В плане развития лесного хозяйства мы также предусмотрели, что объемы рубок должны двигаться в сторону постепенного уменьшения. Мы хотели дождаться процесса разработки плана, но решение по объему вырубок больше откладывать нельзя».

В соответствии с законом о лесе министр окружающей среды должен ежегодно определять площадь оптимальных порубок восстановления на следующие пять лет, в том числе площадей сосен, елей, березы и осины по породам деревьев.