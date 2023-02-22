Мексиканского министра и борца с наркокартелями осудили в США за связь с наркокартелем

Бывший министр общественной безопасности Мексики Хенаро Гарсия Луна, возглавлявший в своей стране борьбу с наркокартелями, признан в США виновным в получении миллионых взяток от наркокартеля.

Присяжные в суде в Нью-Йорке во вторник решили, что Хенаро Гарсия Луна получил миллионы долларов в виде взяток от крупнейшего наркокартеля Мексики, «Синалоа».

Сам 54-летний бывший министр вину не признал. Ему грозит от 20 лет до пожизненного заключения.

По данным следствия, Гарсия Луна получал чемоданы, набитые долларами, от членов картеля «Синалоа», который возглавлял Хоакин «Эль Чапо» Гузман. Будучи министром общественной безопасности в 2006-2012 годах и главным стратегом мексиканской «войны с наркотиками», Гарсия Луна делился с «Синалоа» информацией о его конкурентах и о готовящихся операциях правоохранительных органов.

Заявления о связях Гарсии Луны с «Синалоа» впервые прозвучали во время суда над Гузманом, который в 2019 году был приговорен в США к пожизненному заключению. Бывший подручный Гузмана Хесус Самбада сказал суду, что лично передал Гарсии Луне миллионы долларов.

После отставки Хенаро Гарсия Луна переехал жить в США, где и был арестован в том же 2019 году.