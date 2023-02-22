Две трети квартир уже забронировано: в прибрежном районе вырастет новый жилой квартал

В Хаапсалу на всем левом берегу залива Суур-Вийк, который до сих пор был закрытой территорией, создается новая жилая среда. Помимо малоэтажных многоквартирных домов с воздушной архитектурой, в этом районе запланированы причалы, место для купания, зоны отдыха, а в будущем также элегантный СПА-отель.

На первом этапе будет построено 50 эксклюзивных квартир с видом на море площадью от 25 до 100 м2. Квартиры с большими застекленными балконами, просторными угловыми окнами с видом на море, живописными террасами на крыше и двусветными гостиными, благодаря вытянутой форме полуострова, будут располагаться всего в 20-30 метрах от моря.

«Проект "Мариенхольм" вызвал очень большой интерес. Чтобы его реализация шла в хорошем темпе, на прошлой неделе мы привлекли финансовых партнеров, являющихся частными инвесторами», - сказал исполнительный директор Scandium Майдо Люйсте.

«Участие в данном проекте дает инвесторам возможность стать частью успешного девелоперского проекта, а для застройщика оно означает возможность быстрее вывести проект на стадию строительства», – добавил Люйсте.

При разработке концепции крупномасштабного девелоперского проекта «Мариенхольм» важным партнером Scandium была команда WhatIf во главе с Юханом Кангиласки и Марией Фрейманн. Сегодня над проектом активно работают такие известные творческие коллективы, как бюро 3+1 Arhitektid, ландшафтные архитекторы из TajuRuum и архитекторы по интерьеру из KAMP Arhitektid.