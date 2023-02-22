Россияне организуют соревнование, которое копирует ЧМ: не удивляйтесь, если уровень нашего соревнования окажется выше

Из-за развязанной Россией войны в Украине на международные выступления российских и белорусских спортсменов наложен запрет. Поэтому они не могут участвовать в важнейших спортивных событиях сезона. Однако соревноваться очень хочется, поэтому для них были организованы соревнования, которые очень похожи на программу чемпионата мира.

Поначалу планировалось, что российское мероприятие состоится в Сочи, но там его организовать не получилось. Поэтому такие звезды как Александр Большунов, Наталья Непряева и Сергей Устюгов, а также остальные российские лыжники соревнуются в Малиновке Архангельской области.

Российские СМИ пишут, что в соревнованиях участвует 450 лыжников из России и Беларуси. Участие спортсменов из второй страны-агрессора, по словам журналистов, придало мероприятию международный масштаб. Спортсменов поделили на команды, в каждую входит по 20 спортсменов: 10 мужчин и 10 женщин.

Портал Sport-Express пишет, что уровень российского лыжного спорта столь высок, что не стоит удивляться, если результаты будут выше, чем у спортсменов в Планице.