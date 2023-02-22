На прошедших выходных команда из Эстонии приняла участие в международных соревнованиях по артистическому плаванию “Belgium Wolf Cup 2023”, которые проходили в городе Ла-Лувьер (Бельгия).
Эстонские синхронисты привезли с международных соревнований коллекцию медалей
Соревнования проходили в возрастных категориях Youth (спортсмены 13-15 лет) и Junior (спортсмены 15-18 лет), в них приняло участие более 200 спортсменов из 24 клубов десяти стран: Австрии, Бельгии, Канады, Чехии, Дании, Латвии, Литвы, Люксембура, Нидерландов и Эстонии.
В категории Youth блистала Александра Орлова (лучшая спортсменка артистического плавания Эстонии 2022 – ред.), которая в обязательной программе заняла третье место в конкуренции среди 161 спортсмена. В сольной программе она оставила позади 17 спортсменок и заняла третье место, пропустив вперёд только спортсменку из Австрии и Нидерландов.
В произвольных дуэтах принимало участие 14 пар. Александра и Алиса Валтанен завоевали серебряную медаль, пропустив вперёд только дуэт из Нидерландов.
Групповое выступление для спортсменок из Эстонии завершилось третьим местом из 14 групп.
«Это прекрасный результат, поскольку синхронизировать работу 4-8 спортсменок намного тяжелее, чем двоих», - поделился руководитель Школы водных видов спорта Эстонии Антон Ржанов. Он также добавил, что соревнования были сложными, уровень спортсменов довольно высок.
«Традиционно сильные спортсменки из Австрии, также показали себя неизвестные ранее для нас спортсменки из Бельгии, Нидерландов и Канады. Очень выразительный дуэт из Дании. А также прекрасный юниорский дуэт из Литвы. Но я очень рад, что наши спортсмены показали свой характер! Общими результатами выступления эстонской команды я доволен”, - подытожил Антон Ржанов.