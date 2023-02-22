Эстонские синхронисты привезли с международных соревнований коллекцию медалей

Соревнования проходили в возрастных категориях Youth (спортсмены 13-15 лет) и Junior (спортсмены 15-18 лет), в них приняло участие более 200 спортсменов из 24 клубов десяти стран: Австрии, Бельгии, Канады, Чехии, Дании, Латвии, Литвы, Люксембура, Нидерландов и Эстонии.

В категории Youth блистала Александра Орлова (лучшая спортсменка артистического плавания Эстонии 2022 – ред.), которая в обязательной программе заняла третье место в конкуренции среди 161 спортсмена. В сольной программе она оставила позади 17 спортсменок и заняла третье место, пропустив вперёд только спортсменку из Австрии и Нидерландов.

В произвольных дуэтах принимало участие 14 пар. Александра и Алиса Валтанен завоевали серебряную медаль, пропустив вперёд только дуэт из Нидерландов.

Групповое выступление для спортсменок из Эстонии завершилось третьим местом из 14 групп.

«Это прекрасный результат, поскольку синхронизировать работу 4-8 спортсменок намного тяжелее, чем двоих», - поделился руководитель Школы водных видов спорта Эстонии Антон Ржанов. Он также добавил, что соревнования были сложными, уровень спортсменов довольно высок.