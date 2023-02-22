В начале сегодняшнего заседания Рийгикогу перед пленарным заседанием выступит руководитель депутатской группы парламента Украины по межпарламентским связям с Эстонией Арсений Пушкаренко.
Прямая трансляция ⟩ Перед Рийгикогу с обращением выступает руководитель депутатской группы парламента Украины
Перед Рийгикогу с обращением выступает руководитель депутатской группы парламента Украины
Пушкаренко выступит на заседании Рийгикогу, которое начнется в 14.00. После выступления Пушкаренко Рийгикогу приступит к обсуждению представленного 94 депутатами парламента проекта заявления, приуроченного к годовщине начала полномасштабной военной агрессии Российской Федерации в Украине и призванного выразить уважение героическому народу Украины, ведущему самоотверженную борьбу.
Сегодня Пушкаренко также встретится со спикером Рийгикогу Юри Ратасом, вице-спикером Рийгикогу Хелиром-Валдором Сеэдером и председателем депутатской группы по парламентским связям с Украиной Мати Райдма.
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