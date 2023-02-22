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Кандидаты в Рийгикогу говорят о мятеже и партизанской войне в свете предстоящих выборов

rus.postimees.ee
Кандидаты в Рийгикогу говорят о мятеже и партизанской войне в свете предстоящих выборов
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Председатель Объединенной левой партии Эстонии Игорь Розенфельд (слева) и руководители MTÜ Koos rahu eest Eestis Олег Иванов (в центре) и Айво Петерсон (справа)
Председатель Объединенной левой партии Эстонии Игорь Розенфельд (слева) и руководители MTÜ Koos rahu eest Eestis Олег Иванов (в центре) и Айво Петерсон (справа) Фото: Facebook

Движение Koos, идущее на выборы по списку Объединенной левой партии Эстонии, провело сегодня предвыборное мероприятие. Вдохновитель движения массажист Айво Петерсон приглашает проголосовать за него тех, кто поддерживает «мир и дружбу между народами». При этом Петерсон говорит о «мятеже, революции, восстании, сопротивлении, подпольной деятельности» в контексте выборов в Рийгикогу, и оскорбляет конкурентов. 

Несмотря на то, что лидеры Koos Айво Петерсон и Олег Иванов подчеркивают, что они за дружбу и мир между людьми и народами, а движение Koos и ОЛПЭ всем гарантирует «уважение», на деле их рекламная кампания может показаться оскорбительной для тех, кто не разделяет мнение или ценности активистов.

В очередном предвыборном ролике Айво Петерсон, указывая на предвыборный плакат центристов Дмитрия Дмитриева и Алексея Евграфова, рассказывает об «особенной касте паразитов: крыс, тараканов, вшей, блох… вылезли опять наши центристы».

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