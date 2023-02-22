Кандидаты в Рийгикогу говорят о мятеже и партизанской войне в свете предстоящих выборов

Движение Koos, идущее на выборы по списку Объединенной левой партии Эстонии, провело сегодня предвыборное мероприятие. Вдохновитель движения массажист Айво Петерсон приглашает проголосовать за него тех, кто поддерживает «мир и дружбу между народами». При этом Петерсон говорит о «мятеже, революции, восстании, сопротивлении, подпольной деятельности» в контексте выборов в Рийгикогу, и оскорбляет конкурентов.
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Несмотря на то, что лидеры Koos Айво Петерсон и Олег Иванов подчеркивают, что они за дружбу и мир между людьми и народами, а движение Koos и ОЛПЭ всем гарантирует «уважение», на деле их рекламная кампания может показаться оскорбительной для тех, кто не разделяет мнение или ценности активистов.
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