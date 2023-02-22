Кандидаты в Рийгикогу говорят о мятеже и партизанской войне в свете предстоящих выборов

Несмотря на то, что лидеры Koos Айво Петерсон и Олег Иванов подчеркивают, что они за дружбу и мир между людьми и народами, а движение Koos и ОЛПЭ всем гарантирует «уважение», на деле их рекламная кампания может показаться оскорбительной для тех, кто не разделяет мнение или ценности активистов.