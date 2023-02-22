Поразительная статистика ⟩ Эстонские стартапы установили новые рекорды

В 2022 году впервые в истории стартап-сектора Эстонии объем привлеченных инвестиций превысил миллиард евро. Эстонские стартапы привлекли 1,3 миллиарда евро инвестиций, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом, когда стартапы привлекли 928 миллионов евро. По сравнению с прошлым годом увеличился и средний размер инвестиций. В прошлом году средняя цена сделки составляла 17 миллионов евро, а годом ранее - 10,3 миллиона евро. При этом количество стартапов, привлекших инвестиции, сократилось - в 2022 году было совершено 77 сделок.

«Уменьшение количества сделок показывает, что сегодня инвесторам нужно больше времени на осуществление инвестиций. Это ожидаемо, поскольку времена нестабильны, и сегодня мы не знаем масштабов и продолжительности происходящих изменений. Для стартапов вполне естественно сосредоточиться на оптимизации расходов, что позволит при необходимости пережить трудные времена до привлечения новых инвестиций», - отметила Петерсон и добавила, что и инвесторы ожидают повышения эффективности.

В 2022 году 54 стартапа привлекли инвестиции более одного миллиона евро. Крупнейшие инвестиции привлекли Bolt (628 миллионов евро), Veriff (89 миллионов евро), Starship Technologies (две инвестиции на общую сумму 87,4 миллионов евро), Ready Player Me (55,1 миллионов евро), Glia (40,9 миллионов евро), Eurora (37,7 миллионов ​​евро), 3Commas (37 миллионов евро), Katana (36 миллионов евро), Monese (35 миллионов евро) и Lightyear (25 миллионов евро).

В прошлом году Эстония также заполучила двух новых «единорогов», то есть технологических компаний, стоимость которых превышает миллиард долларов. Veriff стал единорогом в январе, а Glia - в марте. Сегодня в Эстонии десять компаний-единорогов: Skype, Playtech, Wise, Bolt, Pipedrive, Zego, ID.me, Gelato, Veriff и Glia.