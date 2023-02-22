В прошлом году оборот эстонских стартапов превысил два миллиарда евро, увеличившись за год вдвое. Налогов на рабочую силу было уплачено в общей сложности 185 миллионов евро, что также почти вдвое больше, чем годом ранее. Объем привлеченных стартапами инвестиций также установил новый рекорд, увеличившись на 40% до 1,3 миллиарда евро.
Поразительная статистика ⟩ Эстонские стартапы установили новые рекорды
Руководитель Startup Estonia Эве Петерсон отметила, что, хотя в других частях мира оборот стартапов и объем привлеченных инвестиций снизились из-за войны и экономической нестабильности, эстонские стартапы вновь продемонстрировали рекордный рост.
«В прошлом году стартап-сектор Эстонии продолжил стремительный рост, однако в третьем квартале было видно, что вместо наращивания оборота большее значение приобретает эффективность. Это свидетельствует о зрелости и опыте наших предпринимателей и об их желании заранее подготовиться к возможным трудностям», - сказала Петерсон.
Согласно базе данных Startup Estonia, сегодня в стране действуют 1444 стартап-компании. Согласно опубликованному в конце прошлого года обзору сектора информационных технологий в Европе State of European Tech 2022, в Эстонии больше всего стартапов на одного жителя - 1090 стартапов на миллион жителей. За Эстонией следуют Исландия и Ирландия.
Общий оборот эстонских стартапов в прошлом году составил 2,1 миллиарда евро, что на 49% больше, чем годом ранее. Стартапы с наибольшим оборотом: Bolt (1,1 миллиард евро), Veriff (71 миллион евро), Swappie (58,4 миллионов евро), Comodule (36,7 миллионов евро), Starship Technologies (31 миллион евро) и Viseven (30,5 миллионов евро).
В прошлом году эстонские стартапы заплатили государству 185 миллионов евро в качестве налогов на рабочую силу - это на 47% больше, чем годом ранее. Крупнейшими плательщиками налогов на рабочую силу были Bolt (30,7 миллионов евро), Wise (25,2 миллионов евро), Veriff (8,5 миллионов евро), Starship Technologies (4,9 миллиона евро) и Monese (4,2 миллиона евро).
В 2022 году впервые в истории стартап-сектора Эстонии объем привлеченных инвестиций превысил миллиард евро. Эстонские стартапы привлекли 1,3 миллиарда евро инвестиций, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом, когда стартапы привлекли 928 миллионов евро. По сравнению с прошлым годом увеличился и средний размер инвестиций. В прошлом году средняя цена сделки составляла 17 миллионов евро, а годом ранее - 10,3 миллиона евро. При этом количество стартапов, привлекших инвестиции, сократилось - в 2022 году было совершено 77 сделок.
«Уменьшение количества сделок показывает, что сегодня инвесторам нужно больше времени на осуществление инвестиций. Это ожидаемо, поскольку времена нестабильны, и сегодня мы не знаем масштабов и продолжительности происходящих изменений. Для стартапов вполне естественно сосредоточиться на оптимизации расходов, что позволит при необходимости пережить трудные времена до привлечения новых инвестиций», - отметила Петерсон и добавила, что и инвесторы ожидают повышения эффективности.
В 2022 году 54 стартапа привлекли инвестиции более одного миллиона евро. Крупнейшие инвестиции привлекли Bolt (628 миллионов евро), Veriff (89 миллионов евро), Starship Technologies (две инвестиции на общую сумму 87,4 миллионов евро), Ready Player Me (55,1 миллионов евро), Glia (40,9 миллионов евро), Eurora (37,7 миллионов евро), 3Commas (37 миллионов евро), Katana (36 миллионов евро), Monese (35 миллионов евро) и Lightyear (25 миллионов евро).
В прошлом году Эстония также заполучила двух новых «единорогов», то есть технологических компаний, стоимость которых превышает миллиард долларов. Veriff стал единорогом в январе, а Glia - в марте. Сегодня в Эстонии десять компаний-единорогов: Skype, Playtech, Wise, Bolt, Pipedrive, Zego, ID.me, Gelato, Veriff и Glia.
Крупнейшей сферой деятельности эстонских стартапов является программное обеспечение и услуги для бизнеса - согласно базе данных Startup Estonia, в этих областях сосредоточена работа 251 компании. На втором месте сфера финансовых технологий со 196 стартапами; за ней следует сфера продуктов и услуг для конечных пользователей со 155 стартапами. Сферами деятельности с наибольшим оборотом являются транспорт и логистика (1,2 миллиард евро), финансовые технологии (196 миллионов евро), а также сфера программного обеспечения и услуг для бизнеса (162 миллиона евро).