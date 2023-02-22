Маклер знает, как увеличить размер арендной платы сдаваемой внаем недвижимости

«Небольшие расходы в несколько сотен евро разумно оплатить сразу или рассрочить, например, с помощью платежного решения «покупайте сразу, платите позже» на три месяца. Рассрочка оплаты с помощью этого решения не требует дополнительных плат и позволяет избежать ситуации, когда вам приходится расходовать большую сумму сразу в течение одного месяца. С другой стороны, для более крупных расходов, начиная с нескольких тысяч евро, стоит рассмотреть возможность взять ремонтный кредит с фиксированной процентной ставкой», – дала совет Рахкема.

Рахкема подчеркнула, что ремонтный кредит Inbank имеет фиксированную процентную ставку, а это означает, что дальнейший рост Euribor никоим образом не повлияет на него.

«Ежемесячный платеж одинаков на протяжении всего периода кредита, что облегчает потребителю управление своими денежными потоками. В том числе можно рассчитать, покрывает ли цена аренды инвестиции, сделанные за счет кредита», – добавила Рахкема. Ремонтный кредит можно использовать для обустройства дома, покупки строительных материалов и оплаты ремонтных работ.

Какие факторы больше всего увеличивают арендную плату? Стены и полы – жильцам важно, чтобы и стены, и полы выглядели свежими и были чистыми. Это помогает создать общий более привлекательный вид.

Приличная кухня с современной техникой. Арендаторы предпочитают современные решения, такие как посудомоечная машина и достаточно вместительная кладовка для хранения вещей.

Хорошо выглядящая ванная комната – самое главное, чтобы помещение была чистым и оборудованным всем необходимым для повседневных процедур по уходу за собой.

Кровать с приличным матрасом и плотные шторы – хороший матрас и плотные или рулонные шторы в спальне ценятся все больше.

Диван-кровать в гостиной – диван-кровать в гостиной часто бывает полезен для приема гостей.

Много места в шкафах – у каждого есть вещи для хранения в шкафах. Чем больше в доме шкафов, как в гостиной, спальне, так и в прихожей, тем лучше.

Дворовая территория и терраса – в случае приобретения частного дома или части дома с целью сдачи в аренду, стоит привести в порядок дворовую территорию, террасу и, при необходимости, улучшить внешний вид дома.

Решения по повышению энергоэффективности – очень большую роль в формировании цены аренды играют сопутствующие расходы на недвижимость. Технические решения, которые помогают арендатору поддерживать ежемесячные расходы на разумном уровне, будут выгодны в долгосрочной перспективе.

Кроме того, иногда можно изменить планировку помещения, сделав больше комнат, что может способствовать повышению арендной платы.

Профессиональный маклер по недвижимости из офиса Maakri фирмы Uus Maa подчеркивает, что дополнительные инвестиции, связанные с недвижимостью, предназначенной для сдачи в аренду, должны быть тщательно продуманы.