Повышение пенсий в этом году станет самым большим за 15 лет

«Безусловно, пенсии должны повышаться в соответствии с повышением заработной платы и увеличением стоимости жизни, поэтому рост пенсий в этом году является самым большим за последние 15 лет. Благодаря индексации, которая вступит в силу с апреля, а также вступившим в силу в начале года изменениям, связанным с подоходным налогом, и внеочередному повышению пенсий на 20 евро у пенсионеров будет больше денег», - сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

«С 1 апреля пенсия по возрасту для человека со стажем работы 44 года повысится на 84,67 евро и будет составлять 700,02 евро. Правда, в прогнозе мы учитывали повышение до 704 евро, однако мы можем увеличивать пенсии по возрасту в соответствии с полученным социальным налогом, который, к сожалению, оказался несколько меньше прогнозируемого. Несмотря ни на что, это самое большое повышение пенсий за 15 лет», - заявила Рийсало.

Средняя пенсия по-прежнему будет освобождена от подоходного налога. Не изменится и сумма вступившей в силу с 1 января льготы по подоходному налогу, которая по-прежнему составляет 704 евро. Сначала Департамент социального страхования учитывает необлагаемый налогом доход от I пенсионной ступени, если имеется остаток, Пенсионный центр применит его и ко II пенсионной ступени. Если выплаты из I и II ступеней меньше необлагаемого налогом дохода, его остаток можно использовать, например, при выплате заработной платы.