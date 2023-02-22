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Ошибочка вышла ⟩ В Центре тревоги отказали в помощи пожилому человеку

Александра Саарнийт
, журналист
В Центре тревоги отказали в помощи пожилому человеку
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Организатор спасательных работ Центра тревоги не прислушался к жалобам звонившего. Фото иллюстративное.
Организатор спасательных работ Центра тревоги не прислушался к жалобам звонившего. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu

Пожилой житель Пыльтсамаа, который почувствовал сильную боль в животе, попытался сделать все возможное, чтобы справиться самому, вместо того, чтобы беспокоить скорую помощь. Однако, когда он наконец обратился в Центр тревоги, ему помощь отправлять не стали. В Центре тревоги принесли извинения за этот инцидент.

Рауль (имена в статье изменены) рассказал Postimees, что его тесть на выходных почувствовал сильную боль в животе. Хотя повод для вызова скорой помощи вроде бы был - 79-летний мужчина около года назад перенес операцию по удалению органа из живота - он не стремился вызвать ее сразу. Он верил, что состояние, вероятно, улучшится, а также он помнил наставление, что скорую помощь нельзя просто так беспокоить.

«В понедельник утром тесть позвонил семейному врачу, который принял его в обед того же дня. Врач сказал, что с вероятностью 90 процентов ему нужно сделать операцию по удалению аппендикса и что он должен обратиться в отделение неотложной помощи в Тарту», - рассказал Рауль.

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