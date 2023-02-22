Ошибочка вышла ⟩ В Центре тревоги отказали в помощи пожилому человеку

Рауль (имена в статье изменены) рассказал Postimees, что его тесть на выходных почувствовал сильную боль в животе. Хотя повод для вызова скорой помощи вроде бы был - 79-летний мужчина около года назад перенес операцию по удалению органа из живота - он не стремился вызвать ее сразу. Он верил, что состояние, вероятно, улучшится, а также он помнил наставление, что скорую помощь нельзя просто так беспокоить.