Ошибочка вышла ⟩ В Центре тревоги отказали в помощи пожилому человеку

Пожилой житель Пыльтсамаа, который почувствовал сильную боль в животе, попытался сделать все возможное, чтобы справиться самому, вместо того, чтобы беспокоить скорую помощь. Однако, когда он наконец обратился в Центр тревоги, ему помощь отправлять не стали. В Центре тревоги принесли извинения за этот инцидент.
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В Центре тревоги отказали в помощи пожилому человеку
Рауль (имена в статье изменены) рассказал Postimees, что его тесть на выходных почувствовал сильную боль в животе. Хотя повод для вызова скорой помощи вроде бы был - 79-летний мужчина около года назад перенес операцию по удалению органа из живота - он не стремился вызвать ее сразу. Он верил, что состояние, вероятно, улучшится, а также он помнил наставление, что скорую помощь нельзя просто так беспокоить.
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