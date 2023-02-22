Решение принято: гражданам России и негражданам будет запрещено владеть оружием

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, нужно исключить возникновение ситуации, при которой живущий здесь и имеющий разрешение на оружие иностранный гражданин из-за своего гражданства и обязательства лояльности вынужден будет и будет иметь возможность взяться за оружие против эстонского государства. «В нынешней ситуации с безопасностью данная мера необходима, чтобы проактивно уменьшить различные риски для нашей внутренней безопасности и общественного порядка. У граждан враждебных Эстонии государств в сегодняшней ситуации не может оставаться права иметь здесь разрешение на оружие и владеть оружием», - подчеркнул министр.

«Сегодняшняя ситуация с безопасностью в Европе требует осмотрительных действий, и поэтому в Закон об оружии внесены несколько поправок. Самое обсуждаемое изменение касается того, что в дальнейшем разрешения на оружие будут выдаваться только гражданам стран-членов ЕС и НАТО. Также мы дополнили список преступлений, после совершения которых получить разрешение на оружие будет невозможно. И это вне зависимости от гражданства или других показателей», - пояснил вице-канцлер МВД по вопросам внутренней безопасности Вейко Коммусаар.

«Изменение коснется и лиц с неопределенным гражданством, разрешения на оружие которых будут действительны до конца срока действия, указанного в разрешении. Новых разрешений им выдавать не будут», - отметил Коммусаар.