Рийгикогу принял представленные министром внутренних дел поправки к Закону об оружии, согласно которым признаются недействительными разрешения на оружие, выданные гражданам стран, не входящих в ЕС и НАТО, и прекращается выдача им новых разрешений. Изменение закона коснется примерно 1300 человек. Закон вступит в силу 15 марта 2023 года.
Решение принято: гражданам России и негражданам будет запрещено владеть оружием
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, нужно исключить возникновение ситуации, при которой живущий здесь и имеющий разрешение на оружие иностранный гражданин из-за своего гражданства и обязательства лояльности вынужден будет и будет иметь возможность взяться за оружие против эстонского государства. «В нынешней ситуации с безопасностью данная мера необходима, чтобы проактивно уменьшить различные риски для нашей внутренней безопасности и общественного порядка. У граждан враждебных Эстонии государств в сегодняшней ситуации не может оставаться права иметь здесь разрешение на оружие и владеть оружием», - подчеркнул министр.
«Сегодняшняя ситуация с безопасностью в Европе требует осмотрительных действий, и поэтому в Закон об оружии внесены несколько поправок. Самое обсуждаемое изменение касается того, что в дальнейшем разрешения на оружие будут выдаваться только гражданам стран-членов ЕС и НАТО. Также мы дополнили список преступлений, после совершения которых получить разрешение на оружие будет невозможно. И это вне зависимости от гражданства или других показателей», - пояснил вице-канцлер МВД по вопросам внутренней безопасности Вейко Коммусаар.
«Изменение коснется и лиц с неопределенным гражданством, разрешения на оружие которых будут действительны до конца срока действия, указанного в разрешении. Новых разрешений им выдавать не будут», - отметил Коммусаар.
В Эстонии у порядка 1300 граждан России и Беларуси, а также лиц без гражданства имеются разрешения на оружие. У них всех в общей сложности чуть более 3000 единиц оружия. Выдача новых разрешений будет прекращена со вступлением в силу поправок к закону.
«Отчуждением оружия в любом случае нужно будет начать заниматься до конца действия разрешения на оружие. Нет смысла ждать до последнего дня. Когда оружие продано, то и от разрешения можно отказаться, так можно избежать напряжения и паники, которая в любом случае возникает в ситуации истечения любых сроков. Если человек знает, что его разрешение на оружие будет действовать, например, еще три месяца, и новое ему не дадут, то стоит сразу начать процесс отчуждения оружия. Не стоит надеяться, что еще что-то изменится. Не изменится», - сказал Коммусаар.
Капитан полиции из бюро превенции и ведения производства по виновным деяниям Департамента полиции и погранохраны Аннели Аннист сказала, что посредством поправок к закону будет дополнен список преступлений, совершение которых навсегда закрывает человеку возможность ходатайствовать о получении разрешения на оружие. Такими преступлениями являются, например: убийства, преступления, совершенные с применением огнестрельного оружия, и преступления, угрожающие государственной безопасности.
«Мы в полиции и сейчас очень внимательно изучаем прошлое человека и при выдаче разрешения на оружие, и позднее, при его продлении и в период владения им, - добавила Аннист. - Данное изменение закона дает еще более четкие рамки и рекомендации, определяет те преступления, в случае совершения которых выдача разрешения на оружие навсегда исключена. Это изменение необходимо, чтобы избежать попадания оружия в руки людей, у которых его не должно быть по причине их прошлых деяний».