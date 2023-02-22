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Блогер из Эстонии собрал 50 тысяч евро на нужды украинской армии

Брита-Мария Алас
Блогер из Эстонии собрал 50 тысяч евро на нужды украинской армии
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Блогер Артур Рехи.
Блогер Артур Рехи. Фото: Kuvatõmmis saatest.

Военный блогер Артур Рехи, который позиционирует себя на YouTube как эстонский солдат, присоединился к известной акции по сбору средств и собрал с помощью своих фанатов более 50 000 евро.

Блогер с более чем 500 000 подписчиков собирает пожертвования на платформе help99, где можно расплачиваться как банковской картой, так и криптовалютой.

По словам Рехи, он присоединился к команде Рагнара Сасса для отправки автомобилей в украинскую армию. В одном из своих YouTube-видео, снятом в Украине, он предложил подписчикам возможность пожертвовать. «Мы установили цену автомобиля в 14 000 евро, а цель изначально была 28 000 евро, или две машины», - уточнил он.

По словам Рехи, поставленная цель была выполнена за пару часов, после чего была поставлена цель на третий автомобиль. Необходимая для этого сумма также была собрана на следующий день, и теперь от четвертого автомобиля отделяет лишь несколько тысяч евро.

По словам Рехи, две машины едут в Украину или уже приехали, а сам он планирует следующую благотворительную поездку.

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