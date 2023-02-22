Блогер из Эстонии собрал 50 тысяч евро на нужды украинской армии

Блогер с более чем 500 000 подписчиков собирает пожертвования на платформе help99, где можно расплачиваться как банковской картой, так и криптовалютой.

По словам Рехи, он присоединился к команде Рагнара Сасса для отправки автомобилей в украинскую армию. В одном из своих YouTube-видео, снятом в Украине, он предложил подписчикам возможность пожертвовать. «Мы установили цену автомобиля в 14 000 евро, а цель изначально была 28 000 евро, или две машины», - уточнил он.

По словам Рехи, поставленная цель была выполнена за пару часов, после чего была поставлена цель на третий автомобиль. Необходимая для этого сумма также была собрана на следующий день, и теперь от четвертого автомобиля отделяет лишь несколько тысяч евро.