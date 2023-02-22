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Автодилер: цены на подержанные автомобили начинают стабилизироваться

rus.postimees.ee
Автодилер: цены на подержанные автомобили начинают стабилизироваться
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Обзор рынка показывает, что цены на авторынке стабилизируются.
Обзор рынка показывает, что цены на авторынке стабилизируются. Фото: Topauto AS

Хотя сроки поставки новых автомобилей все еще длинные и нет никаких признаков смягчения ситуации, рост цен на подержанные автомобили закончился, и рынок стабилизировался, согласно исследованию. В начале года продажи подержанных автомобилей в 2023 году могут остаться на том же уровне, что и в прошлом году.

По словам Янека Эскора, менеджера по продажам компании Topauto, стабилизация цен началась в последнем квартале прошлого года и продолжилась в начале нового года. Цены больше не растут, а скорее даже падают.

«Рынок подержанных автомобилей стал более спокойным, как в плане продаж, так и в плане цен. Уже нет такого ажиотажа, как это было в 2021 и начале 2022 года. Поскольку цены больше не растут, на рынке снова начала складываться разумная ситуация», - сказал Эскор.

Прийт Виллип, руководитель auto24.ee, отметил, что большого падения цен на подержанные автомобили не ожидается, так как инфляция сделала свое дело и рынок подержанных автомобилей все еще активен.

«С 2020 года цены на подержанные автомобили не будут на их обычном уровне, который в стабильной экономической среде был подвержен падению цен в результате амортизации, - пояснил Виллип. - В то же время количество смен собственников в Эстонии никогда не было таким высоким, как в прошлом году. Количество объявлений о продаже автомобилей на портале auto24.ee в настоящее время составляет 26 400, по сравнению с 21 400 в феврале 2019 года».

Ситуация постепенно становится более стабильной и в Европе, где цены на подержанные автомобили в некоторых местах немного снизились. Весна покажет, какой будет ситуация на эстонском рынке этим летом и во второй половине года.

«Традиционно рынок подержанных автомобилей активен весной, и следующие несколько месяцев покажут, какой будет ситуация на эстонском рынке летом. Topauto подготовился к весне, и на складе подержанных автомобилей имеется достаточное разнообразие автомобилей, чтобы предложить их покупателям», - сказал Эскор.

По словам Виллипа, весной стоит подумать об обмене автомобиля, так как на рынке можно найти хорошие предложения.

«С началом года некоторые дилерские центры предлагают скидки до 8%, чтобы стимулировать продажи, поскольку простаивающий автомобиль занимает торговое пространство и со временем теряет в цене. Если закупочная цена следующего транспортного средства будет ниже, продавцы также могут понести небольшой убыток за имеющийся товар», - сказал Виллип.

По словам Эскора, рынок подержанных автомобилей функционирует синхронно с продажами новых автомобилей. Поскольку люди становятся более финансово обеспеченными благодаря снижению цен на энергоносители и топливо, мы можем ожидать более активной волны заказов новых автомобилей, что, в свою очередь, повысит спрос на рынке подержанных автомобилей, так как доступные новые автомобили раскупаются быстро, а заводские заказы выполняются долго, поэтому некоторые покупатели предпочитают покупать подержанные.

«Однако, согласно текущему прогнозу, продажи подержанных автомобилей в 2023 году могут остаться на уровне прошлого года», - пояснил Эскор.

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