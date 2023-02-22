Автодилер: цены на подержанные автомобили начинают стабилизироваться

По словам Янека Эскора, менеджера по продажам компании Topauto, стабилизация цен началась в последнем квартале прошлого года и продолжилась в начале нового года. Цены больше не растут, а скорее даже падают.

«Рынок подержанных автомобилей стал более спокойным, как в плане продаж, так и в плане цен. Уже нет такого ажиотажа, как это было в 2021 и начале 2022 года. Поскольку цены больше не растут, на рынке снова начала складываться разумная ситуация», - сказал Эскор.

Прийт Виллип, руководитель auto24.ee, отметил, что большого падения цен на подержанные автомобили не ожидается, так как инфляция сделала свое дело и рынок подержанных автомобилей все еще активен.

«С 2020 года цены на подержанные автомобили не будут на их обычном уровне, который в стабильной экономической среде был подвержен падению цен в результате амортизации, - пояснил Виллип. - В то же время количество смен собственников в Эстонии никогда не было таким высоким, как в прошлом году. Количество объявлений о продаже автомобилей на портале auto24.ee в настоящее время составляет 26 400, по сравнению с 21 400 в феврале 2019 года».

Ситуация постепенно становится более стабильной и в Европе, где цены на подержанные автомобили в некоторых местах немного снизились. Весна покажет, какой будет ситуация на эстонском рынке этим летом и во второй половине года.